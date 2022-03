Grande Fratello Vip, Alex Belli replica al vetriolo a Davide Silvestri

Gossip TV

Dopo le recenti dichiarazioni di Davide, è arrivata la replica immediata di Alex. Un'altra amicizia al capolinea tra due ex protagonisti del Grande Fratello Vip?

E' arrivata immediata la replica di Alex Belli alle recenti dichiarazioni di Davide Silvestri. I due ex protagonisti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, pare ormai siano molto lontani dal legame che avevano creato nella Casa e distanza di pochi giorni dalla conclusione del reality arrivano frecciatine velenose tra i due ex gieffini.

Silvestri, parlando di Belli e del suo triangolo artistico creato con Soleil Sorge e la moglie Delia, ha dichiarato:

"Ad un certo punto ho pensato che fosse insopportabile. Quella situazione mi stava snervando e mi ero stufato davvero [...] Non mi sono esposto, se l’avessi fatto gli avrei dato addosso. Se ha preferito la carriera all’amicizia? Sì, ho detto di aver perso un amico. Lui è stato schiavo del suo personaggio e ha perso il controllo. Abbiamo perso l’amicizia e il divertimento. Secondo me è stato un peccato anche per lui. La sua parte artistica era più interessante di quella sorta di show amoroso che hanno fatto“.

Parole che non sono di certo passate inosservato all'ex attore di Centrovetrine che su Instagram ha immediatamente replicato: "Ma è mai possibile che non avete nessun altro argomento che sparlare di me!! Caro Davide, vorrei ricordati che grazie alle mia chimica artistica abbiamo appassionato il pubblico per 48 puntate, non certo per la tua iguana!!", riferendosi alla frequente imitazione di Silvestri nella Casa, che si è divertito spesso a fare movenze e versi di un'iguana.

Pare proprio che anche questa amicizia nata all'interno del reality, spente le luci delle telecamere, sia giunta al capolinea.

