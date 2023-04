Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis è il sesto finalista! Eliminata Milena Miconi [VIDEO]

Gossip TV

La finale del GFVip è appena iniziata e non mancano le sorprese. Dopo aver chiuso il televoto, Alfonso Signorini ha annunciato che il sesto finalista del GFVip è Alberto De Pisis.

Questa sera è l'ultima imperdibile puntata della finale del Grande Fratello Vip: per la settima edizione, ci sono 5 finalisti, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon, Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà, ai quali si aggiungono Milena Miconi e Alberto De Pisis. Dei due, uno sarà eliminato e l'altro diventerà il sesto finalista del GFVip. Dopo i saluti iniziali, Alfonso Signorini ha immediatamente chiuso il televoto, rivelando chi tra i due è stato eliminato.

GFVip 7, Alberto De Pisis è il sesto finalista!

Dopo gli emozionanti video riepilogativi dei sei mesi trascorsi all'interno della casa, a cui sono seguite le ultime frecciatine dei vipponi presenti all'interno della casa, Alfonso Signorini ha annunciato che chiuderà il televoto e rivelerà chi è il sesto finalista. Nell'ultimo video mostrato, si possono sentire i vari vipponi commentare tra loro chi merita o meno di vincere la finale del GFVip e fino alla fine nessuno di loro si è risparmiato con le proprie opinioni.

Il conduttore Alfonso Signorini ha poi annunciato che tra i due finalisti provvisori, Alberto De Pisis e Milena Miconi, il pubblico ha deciso che a lasciare per sempre la casa del GFVip è Milena Miconi, rendendo di fatto De Pisis il sesto finalista!

Da questo momento in poi, come ha sottolineato anche Giulia Salemi in studio, tra i finalisti, eccetto Nikita Pelizon, sono tutti spartani e quindi può davvero succedere di tutto!

