Grande Fratello Vip, Alberto De Pisis colpito da Edoardo Tavassi: "Ha fatto un discorso sincero che non tutti farebbero"

Edoardo Tavassi conquista Alberto De Pisis al Gf Vip mentre Micol Incorvaia rivela: "Non nego che potrei proprio mettermi con una donna".

Tempo di confessioni importanti nella Casa del Grande Fratello Vip. Nelle ultime ore, mentre Alberto De Pisis ha rivelato di essere rimasto molto colpito da un discorso fatto da Edoardo Tavassi, la nuova concorrente Micol Incorvaia si è lasciata andare a delle dichiarazioni inaspettate con Giaele De Donà.

Le rivelazioni di Alberto De Pisis e Micol Incorvaia al Gf Vip

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda domani, giovedì 10 novembre 2022, su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa di Cinecittà i concorrenti si sono lasciati andare a delle confessioni inedite. Parlando con Edoardo Donnamaria, che continua a stuzzicarlo e provocarlo, Alberto De Pisis ha svelato un retroscena su un discorso fatto da Edoardo Tavassi:

L’altro giorno devo dire che mi è piaciuto molto Edoardo Tavassi perché ha fatto un discorso sincero che non tutti farebbero. Sì un pensiero suo sul non escludere nulla nel suo futuro. Lui ha detto che non si stupirebbe affatto se un giorno...per un ragazzo, piuttosto che per una ragazza trans.

Ma non è finita qua. Come riporta Biccy, anche Micol Incorvaia durante una chiacchierata con Giaele De Donà ha detto che potrebbe tranquillamente fidanzarsi e innamorarsi di una donna. Un vero e proprio coming out per molti telespettatori:

Quindi tu sei stata con una ragazza? Anche io non avrei problemi. Sì sono così anche io, nel senso che potrei tranquillamente starci. Parlo proprio a livello di idea. Non nego che potrei proprio mettermi con una donna. Si parla di amore qui, nonostante sono giovane e non ho chissà quale esperienza. Però sono dell’idea che ci si innamora spesso dell’essenza di una persona. Si può provare amore per un’anima indipendentemente dal corpo. E sono d’accordo con te anche quando dici che il corpo delle donne è proprio bello. In più nella vita non ci si dovrebbe mai precludere nulla.

