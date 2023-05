Grande Fratello Vip 8: la decisione è ufficiale, ecco come cambierà

Gossip TV

Il reality show targato Mediaset scalda i motori per l'ottava nuova edizione. Il Gf Vip 8 andrà in onda con importanti novità.

Il Grande Fratello Vip scalda motori per l'ottava edizione e oggi è stato annunciato sulle pagine ufficiali del programma la decisione relativa ad un importante cambiamento.

Come annunciato qualche tempo fa da Dagospia, infatti, il reality show targato Mediaset torna alle origini e si appresta ad iniziare i casting per tutti coloro che avranno voglia di questa avventura televisiva.

"Hai sempre sognato di varcare la porta rossa? - Si legge sui social ufficiali del reality condotto da Alfonso Signorini - La tua vita è tutta una storia da raccontare? Grande Fratello sta cercando anche a te! Continua a seguirci"

La comunicazione dunque annuncia i casting che si svolgeranno in tutta Italia, accessibili a tutti per poter mettersi in gioco nella Casa più spiata D'Italia. Spazio, naturalmente, a donne e uomini di tutte le età e si evidenza come la propria storia personale sia una fonte assoluta di interesse, come ha già dichiarato in varie occasioni il conduttore anche per i Vip che hanno fatto parte dello show.

L'idea sarà quella di integrare entrambe le versioni, con concorrenti Vip e concorrenti Nip e stando a quanto è emerso negli ultimi tempi, non ci sarebbe solo una questione relativa al budget ma anche alla difficoltà sempre più frequente da parte degli autori di trovare personaggi noti che abbiano la voglia di partecipare.

Alla conduzione ci sarà sempre Alfonso Signorini mentre per gli opinionisti i nomi sono ancora incerti. Si è parlato della conferma di Orietta Berti e un noto volto corteggiato dal conduttore, quello del giornalista e conduttore radiofonico Giuseppe Cruciani ma, almeno per il momento, non ci sono conferme ufficiali.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.