Grande Fratello, tutte pazze per Mirko Brunetti (ma lui avrebbe puntato Angelica)

Rosy, Anita e Letizia non sono rimaste indifferenti al fascino del 26enne che sta infiammando i bollenti spirti del Gf. Mirko sembra avere una preferenza per una in particolare.

Al Grande Fratello, l'ingresso di Mirko Brunetti ha infiammato le donne della Casa che fin dal suo ingresso sono rimaste piacevolmente colpite dal fascino del che sta facendo strage di cuori.

La prima a notarlo è stata Valentina Modini e successivamente hanno fatto gruppo compatto ammirando le sue gesta sportive e le sue bollenti docce, Rosy, Anita e Letizia. Ieri, durante l'ultima puntata del Grande Fratello, Mirko ha visto il confessionale delle ragazze in cui la Petris scherzava con le altre avendogli sfiorato un piede

Mirko è entrato "quasi" single, affermando di essere in crisi con Greta Rossetti, l'ex tentatrice per cui ha perso la testa durante la sua partecipazione a Temptation Island. Anche dopo l'incontro con la giovane milanese Mirko è apparso distante, affermando di non riconoscere la donna di cui si è innamorato. In attesa di sviluppi e considerando che anche l'ex fidanzata Perla sembrerebbe ancora molto presa da lui, il bel Brunetti sembra essere interessato effettivamente ad una delle ragazze della Casa, Angelica. Il tutto testimoniato da sguardi languidi e da una complicità evidente, soprattutto dopo la loro interpretazione in una nota scena di Ghost. E non solo, Rosy, Anita e Letizia e Giuseppe Garibaldi sono tutti convinti che Mirko sia attratto da lei. I due, in puntata, hanno negato e Angelica ha ribadito di essere innamoratissima del suo Riccardo, Ma la lunga permeanza forzata nella Casa ci ha abituato a situazioni, cambi di rotta e amori imprevedibili...

Intanto, Mirko, dopo la diretta, sembra deciso a voler mettere un punto sulla stoira con Greta:

" Lei ha messo un muro e allora io faccio due passi indietro. Io per lei ho fatto cose folli, ho anche preso un aereo per vederla tre ore. E allora adesso dico basta. Io mi sono già chiuso tanto quando è venuta qui e non mi ha dato nessuna risposta. Lei è venuta qui e io pensavo mi dicesse altro. Ma poi sti messaggi sui social. Adesso ha detto che amo ancora Perla. Cosa penso di Perla? La verità, cioè che è stata una persona molto importante per me. Poi dopo quella lettera non posso dire nulla di brutto su Perla."

