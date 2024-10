Grande Fratello, Shaila e Lorenzo non convincono il pubblico spagnolo: "Stanno mentendo"

Gossip TV

Il gemellaggio tra il nostro GF e il Gran Hermano spagnolo ha visto Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato andare in Spagna. Ma la loro dinamica non convince il pubblico spagnolo. Ecco perché!

Il gemellaggio tra il Grande Fratello e il Gran Hermano si sta per concludere e da un primo bilancio dello scambio tra Maica Benedicto e Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sembra che i nostri gieffini non abbiano convinto il pubblico spagnolo, che li ha giudicati poco sinceri.

GF, Lorenzo e Shaila non convincono il pubblico in Spagna: "Mentono chiaramente"

Questa accusa, in realtà, non sembra essere molto diversa da quella che gli è stata rivolta dai fan italiani del reality show di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Fin dall'ingresso nella Casa del GF, infatti, sia l'ex allieva di Amici sia il modello milanese sono apparsi poco trasparenti e pronti a giocare sporco pur di arrivare in finale. Shaila Gatta, ad esempio, ha varcato la porta rossa già seguita dagli echi degli ex fidanzati che ritengono che con loro l'ex velina non si sia comportata bene.

E, mentre la ballerina dichiarava che desiderava solo concentrarsi sul gioco e sull'esperienza nel reality, senza pensare a trovarsi un fidanzato, si è poi trovata coinvolta in un quadrangolo amoroso con Lorenzo, Javier Martinez ed Helena Prestes. Un quadrangolo che ha tenuto banco per diverse settimane nella Casa e che sembrava essersi spaccato con la nascita della coppia Javier-Shaila. Ma, subito dopo, la gieffina ha dichiarato di non voler aspettare il pallavolista fuori dal programma, perché non sentiva di provare nulla per lui.

E, arrivata in studio, dopo la finta eliminazione, Shaila si è poi dichiarata a Lorenzo, con il quale ha vissuto l'esperienza in Spagna. Lì, entrambi hanno fortemente sminuito il sentimento di affetto che sia Javier sia Helena nutrivano per loro e si sono presentati ufficialmente come una coppia. Per quanto riguarda Lorenzo, invece, il modello si è reso protagonista di diversi scivoloni e frasi infelici sull'amore tossico, nonché di un comportamento inaccettabile verso Helena Prestes. E persino nella Casa c'è chi, come Iago Garcia, non sembra molto credere alla sua sceneggiata, ma anzi ritiene che sia un attore nato e stia recitando solo una parte.

GF, il pubblico spagnolo e anche i gieffini smaschera Shaila e Lorenzo: "Seguono un copione!"

Dal loro arrivo al Gran Hermano, sia Shaila sia Lorenzo sono risultati agli occhi del pubblico spagnolo e di alcuni gieffini come due attori navigati. La coppia, infatti, è diventata il centro di diverse chiacchiere da parte degli inquilini della Casa spagnola: mentre alcuni hanno pensato che fossero solo due concorrenti giovani e simpatici, altri hanno notato che i due concorrenti italiani sembrano poco onesti.

In particolare, Javi e Vanessa - due dei gieffini spagnoli - hanno analizzato alcune battute a cui si sarebbero lasciati andare i due ragazzi e avrebbero già individuato in Lorenzo un qualcosa di fasullo: "Sta recitando, è venuto qui con un copione". L'accusa è stata poi estesa anche a Shaila e a far da eco ai due gieffini sono arrivate anche i commenti di alcuni utenti sui social, ai quali è evidente che Shaila e Lorenzo non risultano molto simpatici.

Completamente diverso è il caso di Maica Benedicto in Italia: la modella 25enne, con il suo fare solare e allegro, ha conquistato le simpatie degli inquilini e anche dei fan del programma, che hanno già chiesto a gran voce di lasciar restare la concorrente fino alla fine della trasmissione.

