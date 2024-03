Grande Fratello, scontro tra Garibaldi e Massimiliano Varrese: "Mi sono illuso che qualcuno credesse in me!"

Gossip TV

Nuove discussioni nella Casa del Grande Fratello. Giuseppe Garibaldi ha affrontato Massimiliano Varrese sulla questione nomination.

Nel corso del quarantatreesimo appuntamento con il Grande Fratello è stato decretato il secondo finalista dell'edizione. Rosy Chin è stata è la seconda concorrente pronta a viversi la finalissima del reality show, dopo l'elezione di Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Giuseppe Gariblaldi sempre più deluso dal resto del gruppo

La chef italo-cinese ha vinto al televoto contro Anita, Paolo e Letizia. Sono stati proprio i concorrenti a decidere chi candidare e Giuseppe Garibaldi che ha scelto di votare se stesso, è rimasto molto male perché nessuno dei suoi compagni d'avventura ha fatto il suo nome.

Il bidello calabrese ha affrontato proprio oggi Massimiliano Varrese sulla questione. L'attore romano ha ribadito a Garibaldi di aver scelto Rosy per dare coerenza ad un discorso fatto da diverse settimane ma Giuseppe ha fatto presente che le sue promesse erano state altre-

"Nel pomeriggio, a letto, mi avevi detto che mi volevi in finale e che mi avresti voluto lì, poi hai votato Rosy. E’ una contraddizione", ha dichiarato il bidello. "Ma dai devi essere maturo e intelligente da arrivarci da solo a certe cose. Tu vai in led e scegli te stesso per la finale e non puoi poi pretendere che gli altri sostengano te. Ho anche detto che se non arrivo in finale voglio vedere te che vinci. Ho fatto due settimane di casino…Devi essere più coerente" ha replicato Varrese.

A quel punto, Garibaldi ha ribattuto:

"Certo se non sono io il primo a credere a me stesso.. ma il discorso è che tu a letto il giovedì pomeriggio mi hai detto che meritavo la finale..Io non mi aspettavo niente da nessuno ma allora tu il giovedì pomeriggio non dovevi farmi quel discorso... Allora devi dire finché c'è Rosy, finché c'è gente sposata con figli a me non mi voti. Mi sono illuso che ci fosse qualcuno che credeva in me per spingermi..."

"Ora stai da solo.. Anita è sempre amica tua ma vi siete allontanati perché fa parte della vita. Sta vivendo una cosa bella, è normale che è in quella direzione. Con Bea non potrà esserci quello che c’era prima…Quindi sei da solo, come me ", ha concluso Massimiliano.

