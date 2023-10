Grande Fratello, Perla Vatiero sulla lettera a Mirko Brunetti: "Volevo dirgli cosa provavo"

Perla Vatiero ha risposto ad alcune domande dei fan affermando di essere stata felice di essersi finalmente aperta sui suoi sentimenti nei confronti di Mirko Brunetti al quale ha mandato una lettera nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello.

Nella lettera, Perla, ha parlato di Mirko come la persona più importante della sua vita.

La Vatiero ha poi precisato che ora si trova a Firenze e non è previsto un ingresso al Grande Fratello, almeno per il momento.

La lettera di Perla mandata Mirko e letta durante l'ultima puntata del Grande Fratello:

"Ciao Mirko inutile dirti che ti seguo. Conoscendomi sai che non faccio le cose a caso. Ho postato il famoso messaggio cancellato perché sono una persona sincera. Sono stata più volte tirata in ballo come causa dei vostri problemi, lasciati andare, racconta chi sei, non dimenticare tutto sminuendo anche la nostra storia, abbiamo vissuto tante emozioni. A volte mi chiudo in me e mi fermo a pensare al passato e credimi mi viene un magone perché so che è tutto passato. Mi sono resa conto che il dolore non lo superi stando con un'altra persona, ma stando da sola. Tu sei stato l'amore più grande della mia vita, io ti porterò dentro di me"