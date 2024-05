Grande Fratello, Mirko Brunetti risponde a tono all'intervista di Beatrice Luzzi nel podcast di Giulia Salemi!

Gossip TV

Mirko Brunetti, ex concorrente del Grande Fratello, non ha apprezzato le parole di Beatrice Luzzi durante l'intervista nel podcast di Giulia Salemi e ha deciso di rispondere per le rime. Ecco cosa è successo!

Nonostante il Grande Fratello abbia chiuso i battenti da più di un mese, alcuni dei suoi protagonisti continuano a essere protagonisti di interviste e interventi sui social che riaccendono spesso le polemiche. Questo è il caso di Beatrice Luzzi, vincitrice morale del reality di Canale5, che nei giorni scorsi ha rilasciato un'intervista a Giulia Salemi per il suo podcast, Non lo faccio per moda. Peccato che, tra le sue dichiarazioni, qualcuna abbia infastidito un altro dei gieffini, Mirko Brunetti, che ha deciso di rispondere a tono alle parole dell'ex coinquilina.

GF, Mirko Brunetti risponde a tono alle dichiarazioni di Beatrice Luzzi a Giulia Salemi

Nel corso dell'intervista a Giulia Salemi, l'ex volto della Soap Vivere ha deciso di dire la sua, ancora una volta, sugli ex concorrenti che hanno diviso con lei l'avventura nella Casa del GF. Parlando con l'ex vippona, Beatrice Luzzi ha raccontato di non essere in contatto con quasi nessuno degli ex gieffini del programma condotto da Alfonso Signorini e per una sua scelta. Gli ex inquilini, infatti, le hanno scritto su Instagram, ma lei non ha ancora trovato il tempo, né la volontà di rispondere loro.

Tuttavia, non è per questo che Mirko Brunetti ha deciso di rispondere a tono alle parole di Beatrice: durante la chiacchierata, infatti, Luzzi ha affermato che l'ingresso di Mirko nella Casa ha modificato le dinamiche del gruppo. Fino al suo arrivo, infatti, Beatrice è stata esclusa dagli altri gieffini in maniera voluta e a tratti davvero crudele, ma l'ingresso dell'ex concorrente di Temptation Island ha spinto gli altri inquilini a cambiare atteggiamento:

"Da quando è entrato Mirko in tugurio la Casa è cambiata nei miei confronti, come se lui avesse portato un messaggio chiaro da fuori e improvvisamente sono diventati tutti affettuosi. E io ho evitato anche di andare a tirare fuori cose che vedevo, avevo bisogno di pace quindi mi è andata bene"

GF, Mirko Brunetti chiarisce a Beatrice Luzzi come sono andate le cose: "Non è stato per strategia, ma..."

Non è la prima volta che Beatrice Luzzi sottolinea che l'arrivo di Mirko nella Casa del GF ha cambiato il gioco e che è stato proprio lui a permettere a Perla Vatiero di trionfare. Il fandom dei Perletti, infatti, non vedeva l'ora che i due si riappacificassero e anche gli autori del programma hanno cavalcato l'onda del successo di Mirko e Perla rendendoli protagonisti di numerosi confronti, fino all'ultimo strappalacrime incontro che li ha visti tornare insieme.

Questo, secondo anche la stessa Luzzi, ha favorito la vittoria del GF da parte di Perla Vatiero, mentre Beatrice si è classificata seconda. E, anche in occasione della foto di copertina di Chi non sono mancate le frecciatine di Beatrice a Mirko. L'attrice, infatti, lo ha invitato a unirsi alla foto di gruppo con Perla, Alfonso Signorini e Cesara Buonamici, perché "dopotutto avete giocato in due"

E, dato che nel podcast di Giulia Salemi, l'ex gieffina ha parlato di nuovo apertamente di Mirko, quest'ultimo ha deciso di intervenire e commentare il post che annunciava l'uscita della quarta puntata del podcast. Pur essendosi complimentato con Beatrice Luzzi e Giulia Salemi per la bella chiacchierata, Mirko ha anche fare una precisazione su una dichiarazione dell'attrice:

"Comunque la mia non era strategia, Bea, ma voglia di portare un po' di positività in quel momento a prescindere dalle vostre dinamiche in casa. Un abbraccio grande"

Scopri le ultime news su Grande Fratello