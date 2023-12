Grande Fratello, Massimiliano Verrese geloso di Vittorio Mennozzi e Monia La Ferrara (VIDEO)

Gossip TV

Cosa succede tra Vittorio e Monia nella casa del Grande Fratello? Massimiliano Varrese nota tenerezze e si ingelosisce.

Risveglio amaro per Massimiliano Varrese nella casa del Grande Fratello. Il gieffino ha notato un avvicinamento sospetto tra Vittorio Menozzi e la sua ex compagnia Monia La Ferrara, e ha deciso di lamentarsi con lei, mostrando tutta la sua gelosia.

Grande Fratello, la gelosia di Massimiliano Varrese

Nella casa del Grande Fratello si consumano drammi d’amore. Mentre Greta Rossetti scoppia in lacrime per il commento di Perla Vatiero, dando qualcosa di nuovo di cui parlare agli appassionati del triangolo amoroso del momento, Massimiliano Varrese ha potuto riabbracciare la sua ex compagnia Monia La Ferrara, entrata in Casa come concorrente ufficiale. L’attore, tuttavia, ha notato un certo feeling tra Monia e Vittorio Mennozzi, e non ha potuto evitare di chiedere alla gieffina un confronto, ammettendo di essere piuttosto geloso dopo averli visti abbracciati, di prima mattina, sotto le coperte.

“Sapevi che mi dava fastidio, il risveglio abbracciata sotto le coperte con Vittorio. Poi c’è libertà, puoi fare quello che vuoi… Sei contenta che mi ha dato fastidio? Comunque, anche se sono 14 anni che non ci vediamo, fai parte di me. Sapendo che abbiamo avuto una storia importante, dopo un giorno abbracciarti sotto le coperte con un altro, sai che a me può dare fastidio”.

Massimiliano ha cercato immediatamente il confronto con La Ferrara, che ha fatto finta di nulla, ammettendo poi di avere un debole per Vittorio ma di non aver nulla in ballo con il gieffino. Ma sarà veramente così? Vedremo nelle prossime settimane se nascerà qualcosa tra loro oppure se ci sarà un ritorno di fiamma tra Monia e Varrese.

