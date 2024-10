Grande Fratello, Marina La Rosa su Beatrice Luzzi: "Voleva essere protagonista, creando cinquemila dinamiche"

Gossip TV

L'iconica gieffina della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa, ha commentato il percorso nel reality di Shaila Gatta e di Beatrice Luzzi.

L'iconica gieffina della prima edizione del Grande Fratello, Marina La Rosa, (nel cast della nuova edizione de La Talpa) ha commentato il percorso nel reality di Shaila Gatta e di Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, Marina La Rosa su Shaila Gatta

Marina ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, durante la quale ha espresso le sue opinioni su alcune delle protagoniste più discusse dell'attuale edizione del Grande Fratello, ovvero Shaila e il suo triangolo amoroso ma anche la Luzzi nella sua avventura come concorrente l'anno scorso.

Parlando di Shaila Gatta, Marina ha voluto mettere in chiaro che, secondo lei, la giovane concorrente non rispecchia il classico stereotipo della "gattamorta" tanto spesso associato a certe figure femminili del mondo dello spettacolo. Anzi, a detta della showgirl, Shaila appare piuttosto disorientata: “

Non penso che Shaila rientri nella categoria delle vere "gattamorte". Mi sembra piuttosto confusa, un po' come tante donne che sono alla ricerca di quel classico tipo 'bello e dannato'. In questo caso, lei ha davanti a sé Javier, che è certamente bello, ma forse non così dannato come vorrebbe. È combattuta, perché Javier la attrae, ma non intravede quella sfida che forse si aspetta in un uomo.”

L'ex gieffina ha voluto approfondire la riflessione sul comportamento di Shaila, aggiungendo:

“‘Sono confusa, ho bisogno dei miei tempi, sbaglio sempre, una parte di me è attratta, ma l’altra parte non è convinta’, dice lei. È così che si rivela, giocando a carte scoperte, ma continuando a rimescolare il mazzo. Non siamo di fronte a una gattamorta calcolatrice, ma a una ragazza che si mostra vulnerabile e indecisa.”

Questa analisi offre una prospettiva diversa su Shaila, che potrebbe non avere strategie definite, ma piuttosto oscillare tra emozioni contrastanti, rendendola più autentica e meno manipolatrice di quanto alcuni potrebbero pensare.

Il commento su Beatrice Luzzi

Marina La Rosa non si è limitata a parlare della ballrerina, ma ha rivolto anche qualche parola verso un’altra concorrente di spicco del Grande Fratello, Beatrice Luzzi. Secondo l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi, Beatrice è entrata nella casa con una chiara intenzione: diventare protagonista e creare continue dinamiche all'interno del gruppo.

“Quando Beatrice è entrata nel reality, il suo obiettivo era evidentemente quello di emergere, cercando di creare cinquemila dinamiche diverse e risultando una figura molto polemica, pronta ad affermarsi su tutto e tutti,” ha osservato Marina.

In netto contrasto, la La Rosa ha offerto la sua definizione di una vera "gattamorta", spiegando che questo tipo di donna “può anche entrare in conflitto, ma lo fa distrattamente, con un’eleganza e un savoir-faire che la rendono irresistibile. Non è mai troppo diretta, piuttosto sa giocare le sue carte con un certo fascino”. Insomma, per Marina, l’approccio di Beatrice, pur essendo determinato, manca di quel tocco di classe che distingue la vera "gattamorta".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .