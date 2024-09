Grande Fratello, Maria Vittoria Minghetti cerca un chiarimento con Yulia Bruschi dopo le tensioni nella Casa

Gossip TV

A causa della simpatia tra Yulia Bruschi e Luca Giglioli, nella Casa del GF si respira un'aria tesa, anche per via delle dichiarazioni di Jessica Morlacchi, interessata a Giglio. Così, Maria Vittoria Minghetti ha voluto chiarire con Yulia e spiegarle da che parte sta.

Forti tensioni nella Casa del Grande Fratello, dopo che Yulia Bruschi e Luca Giglioli hanno mostrato una certa chimica. A essere infastidita di questo inaspettato sviluppo è stata Jessica Morlacchi, la quale non ha nascosto il suo disappunto. La cantante romana, infatti, aveva mostrato un certo interesse per Giglio e anche oggi non ha mancato di esprimerlo. Dato che Yulia ha avvertito una certa ostilità da parte del gruppo, a chiederle scusa e a chiarirle la sua posizione è intervenuta Maria Vittoria Minghetti.

GF, Maria Vittoria Minghetti chiarisce con Yulia: "Io e Jessica non la pensiamo allo stesso modo"

Dato che negli ultimi giorni Maria Vittoria e Jessica si sono avvicinate molto, la nip ha cercato un chiarimento con Yulia per spiegarle che, pur essendo amica della cantante dei Gazosa, non significava che la pensasse come lei su tutto. Le scuse di Maria Vittoria non hanno però convinto Bruschi, che è parsa molto sulle sue e non ha esitato a rinfacciare all'altra gieffina che nei primi giorni all'interno della Casa le ha mostrato amicizia e comprensione.

Punta sul vivo, Maria Vittoria ha chiarito che lei non è un burattino nelle mani di Jessica, ma una sua testa e un suo pensiero:

"Prima mi hai risposto hai detto “lei è l’addetta a Jessica“. Sì è un gioco ma non voglio che pensi che io sia dalla parte di Jessica o non dica a Jessica cosa penso. [...] Devi sapere che anche se lei mi dice questo, questo e questo, io ce l’ho una testa pensante. Tra l’altro anche lei si sente molto in colpa per come ha risposto prima, stavamo tutti giocando. Io e Jessica siamo due persone distinte, non mi va di essere associata a qualcosa che non mi appartiene. Mi dispiace. Non ho la mentalità così chiusa, ripeto, tra voi vedo una bella alchimia, può essere solo amicizia. Altrimenti gliel’ho detto, sono due fighi starebbero bene insieme."

Yulia, tuttavia, ha ribadito che ha visto una certa incoerenza da parte sua e che l'ha vista diversa nei suoi confronti e anche se non cambia l'opinione che si era formata su di lei, la spinge a chiedersi il motivo di tale cambiamento. Sul web, l'atteggiamento di Maria Vittoria non ha fatto impazzire i fan del GF, ch hanno accusato la nip di non aver avuto coraggio nel restare ferma nelle sue opinioni.

Scopri le ultime news su Grande Fratello