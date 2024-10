Grande Fratello, Lorenzo Spolverato al Gran Hermano: "Tra me e Shaila c'è feeling ma abbiamo paura"

Gossip TV

Durante la notte, dopo la diretta del Gran Hermano, il Grande Fratello spagnolo dove soggiorneranno per una settimana, i protagonisti della casa, Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, si sono lasciati andare a confidenze sorprendenti con i loro coinquilini spagnoli. Parole che sicuramente faranno discutere e alimenteranno polemiche dentro e fuori dalla Casa, quando faranno ritorno al Grande Fratello in Italia.

Grande Fratello, Shaila e Lorenzo ironizzano su Javier ed Helena

Lorenzo e Shaila hanno raccontato, con un tono a metà tra il divertito e il riflessivo, del complicato quadrilatero amoroso che si è venuto a creare tra loro, Javier Martinez e Helena Prestes. In particolare, l'ex velina ha ammesso finalmente di essersi baciata con l'argentino, mentre Lorenzo ha dichiarato che Helena è perdutamente innamorata di lui. Tuttavia, entrambi hanno confessato apertamente di provare interesse l'uno per l'altra, minimizzando il coinvolgimento con i loro rispettivi "rivali" del Grande Fratello.

Lorenzo ha cercato di spiegare la sua posizione, ammettendo che vedere Shaila con Javier gli dava fastidio, ma non tanto per una questione di gelosia evidente, quanto perché tra i due mancava quella scintilla, quel "fuoco" che dovrebbe caratterizzare un rapporto vero. "

"Io guardavo Shaila con Javier e non c’era quel fuego, quello che vedi quando due persone si piacciono davvero. C’era qualcosa di fisico, certo, ma non quel fuoco che ti fa dire 'Wow, qui c’è qualcosa di forte.' A me lei piace davvero, e vederla con qualcuno con cui non c'era questa passione mi faceva male. Ora lei l'ha capito. Siamo entrambi consapevoli di non esserci mai sbilanciati del tutto prima. E poi lei andava a limonare con l’argentino! Ha sentito un po’ di pelle argentina, ma io non ho baciato nessuno! Cioè, avevo un po' di rapporti con la brasiliana della casa, ma nulla di serio. Però la brasiliana si è innamorata di me!"

Lorenzo a Shaila: "Il mio cuore è sempre rimasto lì, con te"

Shaila, con un tono scherzoso e difensivo, ha ribattuto spiegando che la sua "limonata" con Javier è avvenuta solo di recente: "La mia limonata con l’argentino è di questa settimana, ma lui, un mese fa, era con la brasiliana! La toccava e non diciamo bugie! Dovete ascoltare me, non lui!"

Lorenzo ha proseguito, spiegando come, mentre Shaila si avvicinava a Javier, lui si era avvicinato a Helena, anche se non era mai andato oltre certi limiti. "Mentre Shaila andava da Javier, io mi avvicinavo a Helena. Ma è stata lei la prima a muoversi verso Javier per fare certe cose. Io guardavo e intanto con la brasiliana non sono mai andato oltre."

Shaila non ha perso tempo a rispondere: "Ma dai! Non andavo certo sotto le coperte a fare chissà cosa, non esageriamo. Lui è uno scemo perché ha fatto degli errori. Sì, anch'io ne ho fatti, ma sono venuti dopo i suoi!"

Lorenzo ha poi riflettuto sul legame che esiste tra lui e Shaila, parlando di un misto di attrazione e timori per quello che è successo tra di loro: "

"Tra me e Shaila c'è feeling, c'è connessione, ma sotto tutto questo c'è anche tanta paura per quello che è successo. Però senti, Shaila… io non me ne sono mai andato davvero, il mio cuore è sempre rimasto lì, con te, vi guardavo da lontano."

Shaila ha concluso con il suo solito tono ironico, cercando di sdrammatizzare la situazione:

"Comunque, io con Javier non ci sono mai stata, ve lo dico! L’ho limonato questa settimana e basta. Ragazzi, questa è una vera telenovela! Volete delle patatine per godervi lo spettacolo? Lui una donna come me non la ritrova più, dovrà farsene una ragion

