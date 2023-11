Grande Fratello, lo sfogo della sorella di Perla Vatiero: "Greta ora vuole passare per vittima"

Gossip TV

La guerra social a distanza tra Greta Rossetti e Perla Vatiero.

La sorella di Perla Vatiero ha replicato ad una frecciatina velenosa pubblicata dal fratello di Greta Rossetti che su TikTok abbracciandola, ha detto: "I leoni con i leoni..." mentre l'ex tentatrice ha poi aggiunto "il resto della frase continuatela voi.."

Ioana Vaterio, sorella dell'ex fidanzata di Mirko Brunetti ha poi affidato ad Instagram la sua replica ai fratelli Rossetti:

Non finisco il resto della frase.. finisco un discorso una volta per tutte! Non mi sono mai intromessa in queste dinamiche, mia sorella ha sempre risposto e fatto tutto di testa sua, ma ad oggi sento di doverla difendere dalle offese gratuite che sta ricevendo. Precisiamo una cosa che forse ancora non è chiara.. lei si definisce leonessa ma ancora non ha capito che le dinamiche che "crea" sono frutto della storia di quelli che vuole far passare indirettamente come i "cani" (a mio parere un complimento, perché i cani sono molto meglio delle persone).. Inoltre definisce mia sorella un "comodino" e Mirko un "piacione" io però fossi in lei ringrazierei per tutta la visibilità che sta avendo.. Ora vuole passare da vittima per una storia di neanche 3 mesi e far passare anche mia sorella per quella illusa da Mirko o sottomessa a lui.. starà utilizzando una nuova tattica? Ha dato di gattamorta per un ballo, ha fatto un casino per mezzo messaggio cancellato e ora per tutti gli sguardi e la complicità che sta emergendo con Perla, silenzio stampa.. Forse non conosce il significato della parola amore che va oltre il pubblicare una foto insieme al proprio partner. Per amore si fanno pazzie, si abbatte l'orgoglio, si dà fiducia, ci si sostiene, ci si dà del tempo, si ha stima per la persona con cui si sta.. e se tutto questo non è avvenuto, è semplicemente perché non è mai esistito.. Detto questo, tengo a precisare che non mi sto schierando dalla parte della coppia "Perla-Mirko" ma sto solo difendendo un rapporto che ho vissuto, sincero e profondo.. avevano bisogno di questi momenti per dirsi tutto quello che pensavano una volta per tutte.. e questo deve essere rispettato.. Troppo facile accusare altre persone.. Invito a prendere consapevolezza delle proprie azioni a lei e i suoi familiari.

Su alcuni like, tuttavia, Greta si è dissociata affermando di non averli mai messi. Nella tarda serata di ieri inoltre, l'ex tentatrice ha dichiarato di non voler in alcun modo essere ancora associata ad altre persone.

