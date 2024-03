Grande Fratello: Letizia Petris è la sesta finalista, Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi fuori dal gioco

Gossip TV

Letizia Petris è la sesta finalista del Grande Fratello. La giovane fotografa ha battuto al televoto l'ex tentatrice Greta Rossetti e lo chef Sergio D'Ottavi guadagnandosi un posto per la finalissima del reality show di Canale 5.

Dopo circa 197 giorni, le luci della Casa di Cinecittà si stanno per spengere. Letizia Petris ha vinto il televoto con il 54% delle preferenze e raggiunto Beatrice Luzzi, Rosy Chin, Massimiliano Varrese, Perla Vatiero e Simona Tagli in finalissima. Eliminati Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi che, subito dopo il verdetto, hanno lasciato il Grande Fratello.

I percorsi di Letizia, Greta e Sergio sono stati differenti: Letizia è una veterana, entrata l'11 settembre, e ha trovato nella Casa il vero amore. Greta è entrata quasi per gioco, per comprendere se la sua storia con Mirko Brunetti avesse ancora una speranza, ma durante questa esperienza ha incontrato nuove amiche e Sergio. Proprio quest'ultimo, è entrato solitario, ma nel corso dei mesi è divenuto un punto di riferimento per molti concorrenti.

Con la proclamazione del sesto finalista del Gf, i giochi di questa finale possono dirsi ufficialmente aperti: sei concorrenti che si scontreranno in diversi round per arrivare sul podio. Due televoti da tre concorrenti ciascuno. Il primo trio è composto interamente dai tre veterani Beatrice, Rosy e Massimiliano: "I primi a sfidarsi sarete voi tre, che da qualche tempo non provate il brivido del televoto. Il meno votato sarà eliminato, gli altri due potranno seguire la loro corsa".

