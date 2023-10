Grande Fratello, le paure di Beatrice Luzzi sul rapporto con Giuseppe Garibaldi: "Il problema è che qui..." (VIDEO)

Gossip TV

Nuovo confronto al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.

La storia nata al Grande Fratello tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi continua a essere argomento di discussione sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà. A detta di molti, infatti, il giovane concorrente potrebbe essersi avvicinato all’attrice solo per i grossi consensi di lei mostrati nelle varie puntate.

Beatrice Luzzi e i dubbi su Giuseppe Garibaldi

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, Beatrice Luzzi ha deciso di confrontarsi con Giuseppe Garibaldi per parlare della loro situazione sentimentale non nascondendo i suoi dubbi e preoccupazioni. A mettere la pulce nell’orecchio all'attrice è stata Fiordaliso, che nelle ultime ore l'ha voluta metterla in guardia:

Cos’è… non lo so. Forse a dirla tutta il fatto che magari probabilmente se non avessero chiesto quella cosa etc non sarebbe nato nulla tra noi. Nel senso che avevi ben altre amicizie. Quindi magari è stato molto spontaneo ma altrettanto… così. Come è nato può finire, diciamo. Non lo so. Mi hanno messo i dubbi. Cioè il problema qui è che non si può aspettare, non ci si può vedere ogni tanto e dire “vediamo come va” è tutto così intenso. Davanti agli occhi di tutti. Volevo capire se avevi le idee chiare oppure non tanto.

Parole che hanno destabilizzato Garibaldi che ha poi ripreso l'argomento con Massimiliano Varrese:

Ieri la zia Fiorda ha detto a Beatrice di stare un po’ con i piedi per terra. Perché la zia Fiorda mi ha visto strano, che deve pensarci prima di fare un passo. Bea mi ha detto che ha paura di me, non del fatto che io stia giocando ma perché mi potrei pentire. Si fanno problemi loro. Ieri abbiamo parlato mi ha fatto questo discorso. Poi me lo ha detto anche Fiorda, forse perché hanno visto che è nato tutto così… in fretta. Io le ho detto l’importante è che stia bene lei, che sia tranquilla. Quindi le ho detto di vedere come si vuole comportare. Siamo h24 chiusi qua dentro, siamo sempre vicini. Che dobbiamo fare?

