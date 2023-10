Grande Fratello, le anticipazioni della quindicesima puntata, stasera su Canale 5

Gossip TV

lunedì 30 ottobre 2023

Oggi, lunedì 30 ottobre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda la quindicesima puntata del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni della quindicesima puntata

Nel nuovo appuntamento con il Grande Fratello, si parlerà dell'inaspettata intesa e complicità tra i due antagonisti per eccellenza della Casa: Massimiliano e Beatrice. Riscoperta armonia o semplice strategia di gioco (visto il rischio eliminazione per entrambi)?

A proposito di nominati, una visita totalmente inaspettata attende Grecia. Chi avrà qualcosa da dirle?

C’è chi si dispera per ciò che invece ha già detto. È il caso di Giuseppe, pentito per le parole usate nei confronti di Beatrice che non sembra intenzionata a perdonargli l’uscita infelice.



Mirko, conteso tra Perla e Greta all’esterno della Casa, inizia a riscuotere consensi anche all’interno del loft di Cinecittà dove, nel frattempo, Letizia e Paolo sembrano essere sempre più vicini. Dopo la lettera del fidanzato della ragazza, i due mettono alla prova con maggiore libertà i propri sentimenti. Love is the air?

Al televoto si sfidano: Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi, Valentina Modini, Grecia Colmenares e Giuseppe Garibaldi. Chi sarà l'eliminato di questa sera?

Il quindicesimo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

