Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di lunedì 9 dicembre

Oggi, lunedì 9 dicembre, andrà in onda il diciassettesimo appuntamento con il Grande Fratello, il reality show condotto da Alfonso Signorini con Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Grande Fratello: le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 9 dicembre

L’attenzione sarà focalizzata sul verdetto del televoto, che vedrà uno tra Amanda, Federica, Luca e Stefano abbandonare definitivamente il gioco. Il pubblico, sovrano indiscusso del programma, deciderà il destino di questi quattro concorrenti. Le tensioni sono palpabili e le strategie adottate dai gieffini negli ultimi giorni potrebbero influire sull’esito. Chi sarà costretto a lasciare la Casa e rinunciare al sogno della vittoria?

La serata sarà arricchita dall’ingresso di Luisa, la mamma di Shaila Gatta, che entrerà nella Casa per parlare con la figlia. Le sue parole, annunciate come sorprendenti, potrebbero sconvolgere gli equilibri della giovane ballerina, soprattutto per quanto riguarda la sua controversa relazione con Lorenzo. Cosa avrà da dirle? E come reagirà Shaila davanti alle rivelazioni della madre?

Tra i momenti clou della serata ci sarà sicuramente un focus sulla tanto discussa “cena della discordia”, che ha messo a nudo i conflitti e le rivalità tra i concorrenti. Dopo il gioco proposto dal Grande Fratello, che ha chiesto agli inquilini di scegliere chi avrebbero escluso da una cena tra amici, si sono scatenate tensioni pesanti. Helena, una delle più nominate, ha scelto di portare nel Tugurio Lorenzo e Amanda, che a sua volta ha coinvolto Mariavittoria. Le reazioni della Casa, in particolare quella di Shaila, non si sono fatte attendere: accuse, sfoghi e confronti accesi hanno segnato le ore successive.

Le emozioni non finiscono qui. Un nuovo capitolo del tormentato rapporto tra Mariavittoria e Tommaso si sta consumando sotto gli occhi attenti delle telecamere. La coppia, già protagonista di alti e bassi, sembra essere giunta a un punto critico. Riusciranno a superare questo momento difficile, o sarà l’ennesima relazione destinata a naufragare sotto la pressione della convivenza forzata?

La diciassettesima puntata del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.25 su Canale 5