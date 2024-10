Grande Fratello, la confessione di Lorenzo e la dichiarazione d'amore a Shaila Gatta

Gossip TV

Al Grande Fratello spagnolo, Lorenzo Spolverato, ha confessato ai coinquilini di aver passato una notte di passione con Shaila Gatta. Alla ballerina, il modello ha fatto poi una dichiarazione in ginocchio.

Nella Casa del Gran Hermano, il rapporto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta ha preso una piega decisamente più intima. Durante una conversazione informale con altri concorrenti, il modello ha rivelato senza mezzi termini di aver vissuto un momento di grande intimità con Shaila. Con un sorriso soddisfatto e una certa leggerezza, Lorenzo ha ammesso: "Abbiamo fatto tutto."

Grande Fratello, la confessione di Lorenzo Spolverato: "Abbiamo Fatto Tutto"

Con evidente entusiasmo, Lorenzo ha raccontato quello che è successo tra lui e Shaila, sottolineando come per un mese e mezzo si siano trattenuti, ma che alla prima notte nella casa del Gran Hermano, le cose siano cambiate radicalmente: “Per un mese e mezzo io e Shaila niente, qui la prima notte abbiamo fatto tutto,” ha dichiarato, visibilmente compiaciuto della nuova fase della loro relazione.

Non è mancato poi un gesto plateale da parte di Lorenzo. Il modello, si è inginocchiato davanti alla ex Velina di Striscia la Notizia. Con grande teatralità, Lorenzo si è lanciato in una dichiarazione pubblica d’amore, raccontando il loro percorso con parole cariche di sentimento e nostalgia:

"È stato un mese e mezzo molto intenso, iniziato con un incontro in piscina dove le nostre mani si sono toccate, trasmettendoci un'energia che ha fatto scattare la scintilla. In quel momento ho capito che c'era qualcosa di speciale tra noi. Poi, tra mille tentennamenti e indecisioni, abbiamo continuato a percorrere le nostre strade, frenando quel sentimento. Ma alla fine abbiamo realizzato che volevamo davvero conoscerci e vivere questo legame."

Lorenzo non si è fermato qui e ha continuato con la sua confessione, facendo riferimento al momento di intimità condiviso la notte precedente: “Quello che abbiamo vissuto qui ieri notte, è stato quel contatto fisico che desideravo da un mese e mezzo,” ha spiegato, aggiungendo quanto la Spagna fosse stata magica nel regalargli queste emozioni.

Grande Fratello, Javier deluso da Shaila

Nel frattempo, dall'altra parte della casa, Javier Martinez non nasconde il suo dolore per ciò che è successo tra lui e Shaila. Pur non essendo ancora al corrente del legame tra Shaila e Lorenzo, Javier ha mostrato di essere profondamente ferito dalla ballerina, ma allo stesso tempo determinato a superare la delusione. Durante una conversazione intima con Ilaria e Pamela, ha riflettuto sul loro rapporto, cercando di metabolizzare quanto accaduto: "Sono abbastanza consapevole che alla fine non c’è stata una vera storia d’amore sulla quale posso permettermi di rimanere così male," ha ammesso il 29enne argentino che ha aggiunto: Sono rimasto malissimo. È una delusione pazzesca. Sento rabbia e rancore nei suoi confronti, ma è normale che quando ti manca una persona, la vedi con altri occhi."

Lurenzo: “Per un mese e mezzo io e Shaila niente, qui la prima notte abbiamo fatto tutto.” #grandefatello pic.twitter.com/GYokmef8A3 — Christina🌊🪷🪽 (@Tanqueray__97) October 23, 2024

