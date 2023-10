Grande Fratello, l'avvicinamento di Massimiliano nei confronti di Beatrice sarebbe una trappola

Gossip TV

Negli ultimi giorni, Massimiliano e Beatrice sono apparsi improvvisamente complici e uniti e si sono lasciati andare a confidenze reciproche riguardo, soprattutto, ad alcune esperienze passate che entrambi hanno vissuto.

Grande Fratello, Massimiliano starebbe attuando una strategia contro contro Beatrice

Massimiliano ha infatti confidato alla collega di aver affrontato una relazione con una donna più giovane in cui è stato messo sotto accusa come padre così come è successo a Beatrice criticata da Garibaldi come madre.

Ma non ci sono state solo questo tipo di confidenze, perché Massimiliano ha affermato anche di volerla conoscere meglio ora che sembra che la loro ostilità sia svanita. "Dall’altra sera in poi per me è cambiata la cosa, è scattato qualcosa. Lo sento proprio. E conoscerti mi farebbe molto piacere, piano piano con i nostri tempi" ha dichiarato l'attore romano. Tuttavia, secondo molti utenti e portali, quello di Varrese sarebbe solo un piano diabolico per smascherare l'interesse di Beatrice nei suoi confronti.

Come riportato da Biccy, Varrese si è appartato con Ciro Petrone al quale ha svelato le sue intenzioni:

"Le cose vanno bene, sì, però devo fare anche un po’ attenzione. Io sto giocando, io sono così è!“. E anche la risposta del napoletano è chiara: “Sì si è sbloccata. Tu devi fare come stai facendo, sciolto, leggerezza, battutine e serio, battutine e serio. Non troppo serio altrimenti quella… stai andando benissimo"

Questo piano, il 52enne romano lo stava già pensando settimane fa quando a Ciro ha raccontato cosa intendesse fare anche se il momento non è stato ripreso dalle telecamere. Il 36enne campano ha tuttavia commentato:

“Se lo fai succede un casino fra. Cosa? Cade la casa. Il protagonista di questa cosa? Se lui arriva fino alla fine che la porta a fare una cosa del genere e poi la molla e le dice… Mamma mia succede un casino veramente. Io non posso dirlo è una cosa pensata da lui. Non lo sto inventando è verissimo. Quando succederà direte ‘Massi che hai combinato’. Non posso dire chi è l’altra persona coinvolta”.

