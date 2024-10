Grande Fratello, Javier Martinez su Shaila: “Senza microfono, mi ha detto neghiamo fino alla fine di esserci baciati"

Gossip TV

Il 29enne originario di Cordoba, dopo la puntata del Grande Fratello di ieri, è molto amareggiato dal comportamento di Shaila Gatta e continua a sfogarsi con i suoi compagni d'avventura.

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 21 ottobre, Shaila Gatta sembra aver preso una decisione definitiva chiudendo la relazione con Lorenzo Spolverato, ma ha poi deluso Javier Martinez, con cui aveva iniziato un rapporto più intimo, dichiarando di non volerlo aspettare fuori dalla Casa. Questo ha lasciato Javier profondamente amareggiato.

Grande Fratello, Javier Martinez: "Senza microfono, sempre sotto le coperte, Shaila mi ha detto ‘mi raccomando neghiamo fino alla fine di esserci baciati’

Durante la notte, il pallavolista si è sfogato, rivelando di sentirsi preso in giro, soprattutto dopo che Shaila gli aveva fatto credere di voler approfondire il loro legame. Il 29enne argentino ha inoltre confessato che Shaila avrebbe giustificato il suo comportamento dicendo che per lei si trattava di lavoro, sollevando dubbi sulle sue vere intenzioni e alimentando il sospetto che la sua storia fosse parte di una strategia per il gioco.

“Mi sento preso in giro, certo […] Se una è confusa non si sbilancia in questo modo verso di me.Io sapevo di essere più avanti, non ho preteso di sentirmi dire ti amo. Però nemmeno questo comportamento che ha avuto, mi ha voltato le spalle. Cosa devo pensare? Che ha recitato tutto il tempo”.

Javier oggi pomeriggio è tornato a parlare del comportamento di Shaila Gatta rivelando che gli aveva chiesto a microfoni spenti di negare idi essersi baciati, cosa che è invece successa più volte. Il pallavolista argentino è sembra più convinto che la ballerina abbia solo attuato una strategia per avere maggiore visibilità, tenendo in piedi il più possibile il "triangolo" creato con Lorenzo.

“Abbiamo dormito cinque notti insieme e tutte le notti ci baciavamo, non erano bacetti a stampo come dei tredicenni. Però senza microfono, sempre sotto le coperte, mi ha detto ‘mi raccomando neghiamo fino alla fine di esserci baciati’. A lei serviva tenere in piedi il triangolo con Lorenzo. Sapeva che se avessimo detto di esserci baciati avrebbe perso il centro della scena. Quando si era avvicinata di più a me, in puntata hanno iniziato a parlare di Yulia e Giglio e lei questo se n’è accorta. Così è tornata sui suoi passi con Lorenzo ed in puntata sono tornati a parlare di lei”.

Javier ha raccontato che, durante un abbraccio con Shaila, lei gli aveva detto di voler parlare di molte cose in un secondo momento, facendogli intendere che, nonostante il suo atteggiamento ambiguo, lui conosceva il suo vero pensiero. Secondo Javier, per l'ex Velina era più importante mantenere questo atteggiamento di indecisione per rimanere al centro dell'attenzione nelle clip del programma. Inoltre, lei gli avrebbe detto chiaramente di comprenderla, in quanto per lei partecipare al reality rappresentava anche una questione di lavoro, suggerendo che il suo comportamento ambiguo le serviva strategicamente. Nella mente di Shaila, secondo Javier, dichiararsi subito per lui avrebbe potuto farle perdere potere all'interno del programma, motivo per cui aveva scelto di mantenere una certa ambiguità con Lorenzo.

Al momento Shaila non si trova nella Casa ma insieme proprio a Lorenzo Spolverato è entrata al Gran Hermano, ovvero il Grande Fratello ambientato in Spagna in onda su Telecinco. La ragazza non sa ancora nulla delle rivelazioni che ha fatto di recente Javier.

