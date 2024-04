Grande Fratello, intervista esclusiva a Greta Rossetti: "Io un'inguaribile romantica, ora riparto da me"

Gossip TV

L'amata Greta Rossetti si racconta a 360 gradi ai microfoni di Comingsoon.it: da Temptation Island al Grande Fratello fino alla riscoperta di se stessa.

Abbiamo intervistato Greta Rossetti, finalista dell'ultima edizione del Grande Fratello. Dolce, fragile e innamorata dell'amore, Greta è stata la vera rivelazione del reality show di Canale 5. Il suo è stato un percorso di grande maturità e crescita, impreziosito da una solidarietà inaspettata con Perla Vatiero e una complicità speciale con Sergio D'Ottavi che, dopo una corte spietata, è riuscito a farle battere nuovamente il cuore.

Ecco cosa Greta ha raccontato ai microfoni di Comingsoon.it: dall'esperienza a Temptation Island, segnata dal famoso triangolo amoroso di cui si è resa protagonista con Perla Vatiero e Mirko Brunetti, alla Casa del Grande Fratello, che gli ha permesso di farsi conoscere veramenta e trovare l'amore.

Hai partecipato a due programmi di punta di Canale 5. Due esperienze diverse ma che ti hanno fatto crescere tanto...

Sono state due esperienza completamente diverse. A Temptation Island sono andata per fare la mia prima esperienza televisiva, senza le consapevolezze che avevo quando sono entrata nella Casa. Sicuramente, a livello di crescita, ti aiuta ma è completamente diverso. Io poi ho partecipato come tentatrice, non ho dovuto mettere in ballo i miei sentimenti. Tutto mi immaginavo tranne di uscire dal villaggio fidanzata. Lì è tutto amplificato, sono venti giorni intensi. Il Grande Fratello è stata un'esperienza di grande crescita personale, mi sono fatta conoscere davvero. Le persone erano molto prevenute su di me perché si basavano sulla mia esperienza a Temptation Island. Che poi, riguardando il percorso, sono stata tutto tranne che tentatrice (ride ndr). Sono voluta entrare per uscire dal triangolo e farmi conoscere. Ho affrontato le mie paure e insicurezze.

Chi è oggi Greta e cosa diresti alla Greta di un anno fa?

Greta oggi è una donna, mi sono conosciuta tanto. Mi sono accettata, anche se sono paranoica di natura. Alla Greta di un anno fa direi sicuramente di rispettarsi di più, di essere più sicura di se stessa e di piacersi. Io mi reputo una persona semplice e molto dolce, prima lo ritenevo un difetto mentre oggi lo vedo come un punto di forza.

In entrambi i percorsi, Mirko è sempre stato una costante. Qual è stato il momento più significativo e importante del vostro percorso insieme?

Dentro Temptation io ho avuto una crisi di pianto, volevo andare via, e lui mi ha aiutato tanto. Mi è stato vicino, essendo la mia prima esperienza lontano da casa mi sentivo sola...lì è stato fondamentale per me. Poi anche dopo Mirko c'è sempre stato, mi ha sempre consigliato e supportato. Per me è stato un grande aiuto, gli vorrò sempre bene. Abbiamo sbagliato la forma e sicuramente corso troppo, ma ci siamo aiutati in un momento molto delicato delle nostre vite.

Il tuo ingresso nella Casa del Gf ha stravolto gli equilibri della Casa. Pensavi di legare così tanto con Perla Vatiero?

Assolutamente no perché non dico di essere stata la causa, ma sono stata una persona che l'ha fatta soffrire tanto. Tra noi è nato tutto in maniera naturale. Quando sono entrata nella Casa volevo assolutamente che loro si riavvicinassero. Nessuno mi credeva, poi quando Perla ha visto che il mio intento non era quello di separarla da Mirko, anzi il contrario, piano piano ci siamo avvicinate fino a diventare dei punti di riferimento per entrambe. Quando lei aveva bisogno di un pò di dolcezza veniva da me, se avevo bisogno di forza andavo da lei. Ci siamo trovate, ci compensiamo. Diciamo che siamo state il colpo di scena del Gf.

Chiusa una porta si è aperto un portone. Nella Casa hai trovato Sergio, che ti ha corteggiato e aspettato con grande rispetto nonostante la tua diffidenza iniziale. Avevi paura di un'altra delusione?

Ho paura ancora oggi perché io credevo alla relazione con Mirko quindi ho sofferto. L'ho fatto di nascosto perché in quel momento c'era un'altra persona che stava soffrendo più di me e mi sembrava ingiusto far vedere la mia sofferenza. Con Sergio ci sono andata piano anche per la diffidenza che ho verso gli uomini in generale, poi avevo appena iniziato a stare bene con me stessa...Sergio è stato sempre dolce e rispettoso e questa cosa mi ha fatto avvicinare tanto a lui. È la persona che mi ha capito più di tutte, mi leggeva dentro. Poi mi ha aspettanto tanto, ha avuto una pazienza infinita. Stiamo bene insieme, ci stiamo vivendo in modo molto naturale, senza fare progetti a lungo termine che mi spaventano. Non credo più ai fuochi di paglia. È stato la luce in un momento buio.

La realtà ha quindi superato l'aspettativa?

Assolutamente si, lui è ancora più bello. È super attento, premuroso, sempre presente. Ogni volta che gli dico "mi manchi" prende l'aereo e viene. È molto carino. È geloso, ma carino (ride ndr). Diciamo che lo siamo entrambi.

Dopo aver vissuto Temptation Island da tentatrice, ci andresti in coppia con Sergio?

Non penso, siamo entrambi troppo gelosi. Non credo di riuscire ad affrontare un percorso del genere da fidanzata. Troppe tentazioni, io lo so bene. A vedere lui interagire con altre ragazze impazzirei, già lo so. Da tentatrice è un conto, ma da coppia è tosta. Poi dopo aver vissuto Perla e Mirko, non penso ce la farei.

Se ti dovessero proporre di partecipare a Pechino Express, chi porteresti con te?

Mia mamma perché avrei bisogno di fare un'esperienza con lei. Ci stiamo conoscendo più profondamente oggi, un programma come quello ci farebbe bene. Morirei dal ridere perché noi siamo l'opposto. Mia mamma è più strong, io sono pigra. Sarebbe bellissimo.

Oltre a Perla, hai stretto una bellissima amicizia con Vittorio e Monia. La loro vicinanza ti ha aiutato?

Vittorio è stato il primo ad avermi accolto in Casa, mi è stato vicino da subito. È come un fratello per me, gli voglio un bene imenso. Spero che farà sempre parte della mia vita perché è una persona pura, buona. Mi rispecchio tanto in lui. Monia è stata il mio punto di riferimento fin dall'inizio, sono felicissima che si sia fidanzata con mio fratello. Ho sempre sognato di avere una cognata come lei, me la vivo e sento tutti i giorni. Poi è la donna giusta per mio fratello, lui ha bisogno di una donna così al suo fianco.

Hai un seguito molto importante sui social, dove ricevi tanto amore dai tuoi fan ma anche tante critiche dagli hater. Qual è stata la critica che ti ha fatto più male?

Quando mi hanno accusato di essere falsa e aver recitato una parte solo per farmi accettare. Io ho sofferto tanto all'inizio al Gf, non è stato facile togliermi l'etichetta di tentatrice e farmi conoscere per quella che sono. La maggior parte delle persone, fortunatamente, si sono ricredute. Ho capito che non si può piacere a tutti, non voglio più farmi "mangiare" dalle critiche. Se arrivo bene, se non arrivo va bene lo stesso. Anche se la cattiveria non la capirò mai.

Quanto è importante l'amore nella tua vita?

L'amore è tutto! Per me è importantissimo, io sono un'inguaribile romantica. Mi piace condividere la vita con le persone che amo. Ho sempre detto di aver bisogno dell'amore, a oggi mi basto anche se l'amore resta importantissimo. Il mio sogno è quello di crearmi una famiglia e avere dei figli. Vorrei avere, spero che sia Sergio perché con lui va benissimo, una persona che mi ama e che amo alla follia.

