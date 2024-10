Grande Fratello, Iago Garcia smaschera Lorenzo Spolverato: "Ecco perché non credo al suo racconto" (VIDEO)

Gossip TV

Ieri sera, al GF, Lorenzo Spolverato ha raccontato del suo difficile passato, ma la sua storia non ha convinto Iago Garcia. Ecco perché!

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è stato protagonista di un segmento a lui interamente dedicato, nel quale si è raccontato. Il modello milanese ha rivelato al pubblico del reality di Canale5 del difficile passato che ha vissuto, crescendo nella periferia di Milano, e delle cattive compagnie frequentate quando era adolescente. Non sono mancate le lacrime da parte sua, ma c'è chi invece non ha creduto al suo racconto, definendolo una performance. Stiamo parlando di Iago Garcia.

GF, Iago Garci smaschera Lorenzo Spolverato: "Non credo a una sua parola"

Attraverso una clip mostrata nella Mistery Room, Lorenzo Spolverato ha condiviso con il pubblico del reality show condotto da Alfonso Signorini il suo passato, segnato dalle difficoltà finanziarie della sua famiglia e dalle compagnie frequentate quando era adolescente. Il modello ha raccontato di essere cresciuto in un quartiere malfamato della periferia di Milano e nel riguardare le immagini della sua infanzia non ha saputo trattenere il pianto.

Alfonso Signorini gli ha chiesto di commentare ciò che aveva appena visto e Lorenzo ha rivelato che tra i tanti problemi affrontati c'era anche la mancanza di cibo: "Non c'era tanto cibo, mangiavo pane con i pomodori. O uova strapazzate, il cibo dei poveri, perché costava meno". Il gieffino ha anche rivelato un aneddoto a cui si fa però fatica a credere: quando era a scuola, mentre altre mamme davano come merenda ai loro figli il pane con la Nutella, a lui toccava invece mangiare pane e pomodori, perché la cioccolata era troppo costosa:

"Non me la potevo permettere, ma spesso rubavo quei panini, perché la fame era più forte di altro"

Già sui social, a molti utenti, questa narrazione è parsa artificiosa e poco credibili e anche nella Casa del GF tra i suoi inquilini c'è chi non ha creduto a una sola parola del modello milanese. E, come spesso è accaduto, si è trattato di Iago Garcia: l'ex Don Olmo de Il Segreto, infatti, ha raccontato nelle ore successive alla diretta che il racconto di Lorenzo gli è parso finto. L'attore spagnolo, infatti, ha sottolineato che Lorenzo ha esagerato nella sua narrazione, perché sembrava quasi che avesse vissuto la fame:

"A me non ha colpito quell'emozione e quando vedevo l'emozione in molti di voi, io dicevo: 'Anche questa è una performance!"

GF, Helena Prestes contro Iago Garcia: "Sei tu quello che recita, non Lorenzo"

Tuttavia, le parole di Iago Garcia hanno provocato la reazione infastidita di Helena Prestes, che ha sempre dimostrato un certo attaccamento per il modello milanese. La modella brasiliana si è intromessa in una conversazione tra Iago e Javier Martinez, nel quale l'attore ripeteva che le parole di Lorenzo l'hanno lasciato indifferente e ha percepito in quello che ha detto della freddezza.

Quando Helena si è intromessa, Iago le ha consigliato di non intromettersi, perché era una conversazione tra loro due, ma Helena ha ribattuto che era un insensibile e che era lui a recitare:

"Tu sei quello che recita, tu sei quello freddo e che naviga sott'acqua, mentre Lorenzo dice le cose come stanno. Ora te ne vai, perché non parli in faccia, ma preferisci dire le cose alle spalle. Hai messo tutti contro di lui, sei tu quello che reciti, non mi piace come ti comporti"

La modella si è infuriata e ha difeso con forza Lorenzo, mentre Iago ha mantenuto una certa compostezza e si è limitato a ribadire il suo concetto: Lorenzo ha recitato in tutto e le sue parole non l'hanno convinto.

