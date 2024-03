Grande Fratello, Greta Rossetti a Sergio D'Ottavi: "Sei difficile da comprendere" (VIDEO)

Gossip TV

I due concorrenti del Gf si confrontano su alcuni aspetti del loro rapporto.

Nuovo confronto nella Casa del Grande Fratello tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi. Se l'ex discussa tentatrice di Temptation Island cerca continuamente di scavare nel profondo e scandagliare i punti in comune, lo chef preferisce viversi il momento, i sentimenti e le emozioni che scaturiscono fra loro.

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi a confronto

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5, Greta Rossetti ha deciso di confrontarsi nuovamente con Sergio D'Ottavi per parlare del loro rapporto speciale. Senza tanti giri di parole, la gieffina ha ammesso di trovare spesso in lui un compagno, ma in altre situazioni di vederlo lontano:

Sei difficile da comprendere, io e te siamo l'opposto. Non abbiamo due caratteri compatibili e così è difficile. Io sono diffidente, te sei un libro completamente chiuso. Tu qua dentro sei un libro chiuso, non ti apri mai. Sei un libro serrato. Sei molto riservato e in contesto come questo fai fatica ad aprirti...

A me sono sempre piaciuti gli uomini con il pensiero simile al mio [...] Tu la maggior parte delle volte, quando io pensavo una cosa di una persona, la pensavi in modo opposto. Questo mi fa pensare. È successo due o tre volte che il nostro pensiero non combaciasse...L'ho già vissuto e non mi è piaciuto.

Guardando al proprio di passato, invece, Sergio ha spiegato:

È anche giusto che ognuno rifletta e ragioni di suo...io ti parlo di saper leggere le persone, se tu parli così sembra che il tuo carattere è giusto e quello mio è sbagliato. Siamo opposti, ma a volte può essere positivo. Avere sempre due linee di pensiero uguali non ti fa crescere e migliorare. Se due persone hanno una chiave di lettura identica non imparano.

