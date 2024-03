Grande Fratello, Filippo Bisciglia festeggia Perla Vatiero con il tormentone di Temptation Island: "Ho un video per te!"

Gossip TV

La vittoria di Perla Vatiero al GF è stata festeggiata anche da Filippo Bisciglia: ecco il simpatico video per la gieffina!

Perla Vatiero ha vinto la 17esima edizione del Grande Fratello, battendo Beatrice Luzzi e dividendo pubblico e stampa. La vittoria dell'ex concorrente di Temptation Island è stata celebrata anche dal suo conduttore, Filippo Bisciglia, che con ironia e affetto ha celebrato Perla con il tradizionale tormentone del docu-reality di Canale5.

GF, Filippo Bisciglia festeggia Perla Vatiero e la sua vittoria nel reality: "Ho un video per te"

Ieri sera, 25 marzo, su Canale5, Alfonso Signorini ha dichiarato che a vincere il GF era Perla Vatiero e a festeggiare il suo traguardo è arrivato anche il conduttore di TI, Filippo Bisciglia, che ha conosciuto Perla nel corso dell'ultima edizione del docu-reality. Bisciglia ha pubblicato sui social un ironico video in cui riprende il tormentone del programma che ha lanciato Perla Vatiero e Mirko Brunetti (che a poche ore dalla finale sembrava aver predetto la vittoria della sua fidanzata).

La loro storia, che sembrava essersi conclusa con un addio durante il docu-reality, dal quale i due sono usciti separati, ha trovato nuova linfa con il GF. Infatti, sia i due ex concorrenti sia la tentatrice con cui Mirko ha deciso di lasciare TI, Greta Rossetti, hanno dato vita a un triangolo nella Casa di Cinecittà. Un triangolo che è durato poco, con l'uscita di Mirko dalla casa e che ha visto sbocciare un'improbabile, ma sincera amicizia tra Greta e Perla.

Su Instagram, infatti, Bisciglia ha pubblicato un video dichiarando: "Perla, c'p un video per te", solo che al posto delle immagini che smascherano un tradimento o presunto tale dei concorrenti, c'era la clip che annunciava la vittoria di Perla al GF. Un trionfo che è giunto inaspettato, anche se non tanto, considerato l'enorme fandom che ha seguito assiduamente la vicenda sentimentale di Vatiero e Brunetti, i cui confronti sono stati un must - non sempre interessante - delle puntate di questa edizione del reality.

