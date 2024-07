Grande Fratello, ex gieffina dell'ultima edizione: "Aiutatemi"

Gossip TV

Ospite nel programma di Rai1, Estate in Diretta, Fiordaliso, tra le ex protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha lanciato un accorato appello in seguito ad un furto avvenuto nei confronti della sua band.

Ospite nel programma di Rai1, Estate in Diretta, Fiordaliso, tra le ex protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha lanciato un accorato appello in seguito ad un furto avvenuto nei confronti della sua band. La cantante, durante una conversazione con Nunzia De Girolamo, ha colto l'occasione per raccontatare una spiacevole vicenda che ha colpito i suoi musicisti.

L'appello di Fiordaliso a Estate in Diretta

"Aiutatemi", ha esordito Fiordaliso, con voce carica di preoccupazione. "È successa una cosa davvero brutta. Hanno rubato gli strumenti a tutti i miei musicisti ieri a Pontecagnano." La cantante ha spiegato con dettaglio la situazione: "Vi prego, se qualcuno sa qualcosa, ci aiuti. Questi strumenti sono il mezzo di lavoro dei ragazzi, hanno investito molti soldi per acquistarli. Hanno portato via tutto quello che c'era nel furgone. Hanno rubato gli strumenti di lavoro, ed è proprio questo che fa più male."

Il furto ha colpito una band musicale di Pescina l'8 luglio, durante la loro permanenza in Campania. Il gruppo, composto da Maurizio Pagnottaro, Giuseppe Morgante, Danilo Tiburzi e Andrea Turchetta, ha subito il furto del proprio furgone nella zona Litoranea di Pontecagnano. I ladri hanno sottratto preziosi strumenti musicali e attrezzature fondamentali per l'attività artistica della band.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, subito dopo che il gruppo si era esibito in un concerto con la cantante. Oltre agli strumenti, i ladri hanno preso anche effetti personali contenuti in trolley e due tablet, aggravando ulteriormente la situazione. Il furto ha suscitato una grande ondata di solidarietà nel mondo della musica e tra i fan di Fiordaliso, con molti che si sono mobilitati per offrire supporto e diffondere l'appello nella speranza di recuperare gli strumenti rubati. La speranza è che questo gesto di solidarietà collettiva possa aiutare i musicisti a ritrovare i loro strumenti e a riprendere il loro lavoro senza ulteriori interruzioni.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .