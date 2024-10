Grande Fratello, ex concorrente su Beatrice Luzzi: "Ogni giorno voleva infastidire qualcuno. Interviene Giuseppe Garibaldi

Gossip TV

Un ex concorrente del GF ha detto la sua su Beatrice Luzzi, non mancando di usare parole anche molto dure nei confronti dell'opinionista. A difenderla ci ha pensato Giuseppe Garibaldi. Ecco cosa è successo!

Beatrice Luzzi continua a essere oggetto di discussione per i suoi ex coinquilini. Dopo Perla Vatiero, anche un altro ex concorrente del Grande Fratello ha detto la sua sull'attuale opinionista del reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. In sua difesa è però intervenuto Giuseppe Garibaldi.

Grande Fratello, ex concorrente si scaglia contro Beatrice Luzzi

Dopo le critiche di Perla Vatiero, anche Lorenzo Remotti è intervenuto per esprimere un pare su Beatrice Luzzi. Concorrente nip della precedente edizione del GF, Remotti è stato ospite a RDS Next, ha risposto alle domande di Martina Nasoni e Alessia Prete. In particolare, sull'ex gieffina, ha espresso un parere molto forte, dichiarando che Beatrice era stata capace di mettersi contro un'intera Casa e che il suo comportamento l'ha fatta apparire da casa, agli occhi del pubblico, come qualcuno di invincibile:

"Beatrice ogni mattina aveva il pretesto di infastidire qualcuno. si è ritrovata 21 concorrenti contro. Lei comunque con il padre che è mancato, due figli a casa, ma lei ne è uscita comunque vincitrice, anche se ha vinto Perla. Lei ha tenuto in piedi il programma, io l’ho letta molte volte, da casa un telespettatore la vedeva come una donna invincibile. Una donna da casa si identificava con lei, soprattutto quelle che hanno vissuto esperienze difficili nelle relazioni. Aveva il potere di metterti le mani al collo e di non essere danneggiata come personaggio televisivo, lo faceva un uomo, addio."

Remottiha fatto anche riferimento all'episodio che ha visto protagonisti Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi e che ha generato non poche polemiche sui social. In merito al bidello, con cui ha vissuto nel tugurio, e al suo rapporto con Beatrice, Remotti ha dichiarato, in maniera molto poco elegante:

"Con il Beppe ci ho legato, ci sono quei cinque giorni in tugurio. Mi ha commentato anche a me oggi! Hanno deciso comunque di viversi, Beatrice è una donna comunque molto interessante, ha anche un bel fisico perchè poi dormivamo lì quando stavo nella casa, non ero sfacciato a guardare o a sbirciare, proprio perchè non mi interessava, però qualche volta l’occhio mi è caduto, è una donna che per avere la sua età è tanta tanta roba. Beppe, sei il number one!"

GF, Giuseppe Garibaldi interviene in difesa di Beatrice Luzzi: "Andate in radio per parlare dei vostri progetti, invece di..."

Le parole di Lorenzo Remotti sul rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi hanno provocato la reazione piccata di quest'ultimo. Il concorrente e l'attrice avevano stretto un legame speciale e hanno provato a far funzionare la loro relazione al di fuori della Casa del GF. Al suo interno, infatti, avevano vissuto un periodo di allontanamento, causato dalle chiacchiere degli altri inquilini, ma con la fine del reality hanno provato a viversi alla luce del sole.

La loro storia, tuttavia, non ha avuto lunga durata, sebbene entrambi abbiano mantenuto rapporti cordiali e la stessa opinionista abbia dichiarato di nutrire stima e affetto per Giuseppe. Quest'ultimo, a sua volta, ha deciso di intervenire per difendere l'ex inquilina dalle parole di Remotti. Così, con un intervento sui social, Garibaldi ha replicato alle parole di Lorenzo:

"Ho appena finito di ascoltare l’intervista che è stata fatta oggi in radio e dico come fate ancora oggi, a distanza di otto mesi, di andare a parlare di fatti inopportuni, di eventi. Se andate in radio, andate a raccontare i vostri sogni, la vostra storia, i vostri progetti."

