Grande Fratello, Daria Bignardi parla di Pietro Taricone: "L’unico con cui abbia stretto un rapporto e che ho rivisto dopo"

Daria Bignardi, conduttrice delle due prime edizioni del Grande Fratello, è stata intervistata da Gianluca Gazzoli nel podcast BSMT, e con l'occasione ha parlato del suo rapporto con Pietro Taricone, tra i protagonisti del reality show nel 2000.

La prima edizione del Grande Fratello è stata trasmessa in diretta in prima serata su Canale 5 dal 14 settembre al 21 dicembre 2000. Con una durata di 99 giorni, il programma è stato presentato da Daria Bignardi (che l'ha condotto anche l'anno successivo), affiancata dall'inviato Marco Liorni, che si trovava sulla passerella davanti all'ingresso della casa.

"Pietro Taricone? Era carismatico, complesso, intelligente, un ragazzo particolare", parla Daria Bignardi

L'edizione è stata vinta da Cristina Plevani e tra i protagonisti del reality show, c'è stato l'indimenticabile Pietro Taricone, all'epoca 25enne che si classificò terzo. Dopo l'esperienza del Grande Fratello, Taricone ha intrapreso una carriera nel mondo dello spettacolo, lavorando come attore in diverse produzioni televisive e cinematografiche. Ha recitato in serie TV di successo come "Distretto di Polizia", "La Nuova Squadra" e "Tutti pazzi per amore", dimostrando versatilità e talento. Sul grande schermo, ha partecipato a film come "Ricordati di me" diretto da Gabriele Muccino. Sul set della pellicola Radio West conobbe Kasia Smutniak con la quale è stato legato sentimentalmente fino all'improvvisa e tragica morte di "O Guerriero" nel 2010 per un incidente di paracadutismo.

Intervistata da Gianluca Gazzoli durante il podcast BSMT, la conduttrice Daria Bignardi ha parlato del suo rapporto speciale nato proprio con Pietro Taricone.

"Nessuno sapeva nulla, né i ragazzi né noi, tutto quello che succedeva, da Pietro con la tenda per nascondersi e stare con Cristina, la gente credeva fossero scritte, ma assolutamente no. Stavamo vivendo inconsapevolmente qualcosa di enorme, c’era quella cosa del reale che bucava il tessuto della Tv di una volta, bloccata e ingessata. Nel bene e nel male perché molti pensavano la Tv stesse cambiando in peggio.

"Il mio rapporto con Pietro? Io facevo il tifo per lui, Cristina se ci ascolti sai che ti voglio bene, però lui era formidabile. L’unico con cui abbia stretto un rapporto e che ho rivisto dopo. Quando è morto feci un’intervista a Kasia Smutniak, la sua compagna, una vicenda alla quale sono rimasta molto legata. Era carismatico, complesso, intelligente, un ragazzo particolare.

Pietro Taricone muore all'ospedale di Terni nella notte del 29 giugno 2010 14 anni fa in seguito a un incidente con il paracadute.

