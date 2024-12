Grande Fratello, colpo di scena: Zeudi Di Palma bacia Alfonso D’Apice

Gossip TV

L'ex Miss Italia, nonostante sembrasse molto presa da Helena Prestes, si è baciata con Alfonso con il quale aveva avuto un flirt poco dopo la fine di Temptation Island.

Colpo di scena al Grande Fratello. Zeudi Di Palma, nonostante ormai da giorni palesasse un interesse per Helena Prestes, si è baciata con Alfonso D'Apice con il quale aveva avuto un breve flirt dopo la fine di Temptation Island.

Grande Fratello: Zeudi e Alfonso passione inaspettata

Dopo aver scoperto l'ingresso di Zeudi nella Casa, l'ex fidanzato di Federica Petagna, aveva messo subito in chiaro che con Zeudi non c'era stato nulla di importante. Nel corso del suo percorso, l'ex Miss Italia, ha affermato di essere attratta dalle donne e non ha nascosto di provare un sentimento per la Prestes che in realtà è sembrata piuttosto frenata a lasciarsi andare totalmente con Zeudi, mettendo in chiaro di avere delle insicurezze e di non voler prendersi del tempo.

Le cose tuttavia hanno cambiato improvvisamente rotta e Zeudi è tornata ad avvicinarsi ad Alfonso lasciando tutti piuttosto sorpresi. I due si sono ritrovati in camera dal letto e nascondendosi sotto un cuscino, si sono lasciati andare alla passione. Poco dopo, la Di Palma ha commentato ironicamente

"Eh vabbè, eccoci qui. Sempre nei guai, eh? È incredibile, sono sempre la stessa. Dai, andiamo a prenderci una tisana”. ”

Questo episodio, avvenuto dopo che Helena aveva respinto le sue avances, sembra essere stato un tentativo impulsivo di voltare pagina.

I fan di "Zelena", ovvero coloro che sostengono la coppia formata da la Prestes e Zeudi e che avevano tanto sperato in un legame tra le due ragazze, hanno manifestato il loro disappunto sui social, chiedendosi come la modella brasiliana affronterà quello che molti considerano un tradimento emotivo.

Un comportamento che per molti è stato incomprensibile e che segnerà forse negativamente il percorso dell'ex Miss Italia che parlando con Chiara, ha confessato che tra lei e Helena c’era stato un bacio sotto le coperte, insinuando che fosse stata proprio Helena a fare il primo passo. “È stata lei a venire da me, a cercarmi. Se non fosse stata attratta, non avrebbe agito così,” ha spiegato. Questa rivelazione ha aggiunto ulteriore mistero alla relazione tra le due, sollevando dubbi sulle reali intenzioni e sentimenti di entrambe.

Il Nano Alfonso che si limona la Saffica Zeudi 😂#grandefratello pic.twitter.com/vB1OQEUcAm — mullon3 (@mullon34) December 25, 2024

"Si è baciata con me sotto le coperte, ha avuto una attrazione, perché altrimenti non ti saresti avvicinata non mi avresti corteggiata sotto le coperte. Perché è stata lei a venire da me."



RAGA?????? #zelena pic.twitter.com/LYY835K2fB — ALY🍒 (@sonoinfastidita) December 25, 2024

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .