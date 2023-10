Grande Fratello, Beatrice Luzzi si scaglia contro tutti: "Continuano a parlare sempre alle mie spalle" [VIDEO]

Gossip TV

Nella casa del GF, Beatrice Luzzi ha riaperto la sua guerra personale contro tutti gli altri inquilini. Ecco cosa è successo!

Nella casa del Grande Fratello non si placano le tensioni tra Beatrice Luzzi e gli altri inquilini del programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini. Nel daytime è apparso un nuovo scontro tra la rossa attrice e gli altri gieffini, accusati di sparlare sempre di lei!

GF, Beatrice Luzzi sbotta contro gli altri inquilini: "Non fanno altro che sparlare di me!"

Questa mattina tra Beatrice Luzzi e alcuni inquilini della casa del GF sono volati stracci e parole pesanti. In particolare, Jill Cooper ha avuto da ridire per il modo in cui Luzzi si è rivolta a Giselda Torresan nel corso dell'ultima puntata, aggredendola verbalmente e dicendole di "tornarsene in montagna". Lo scontro era nato dopo che Giselda aveva commentato come invece in ogni puntata Beatrice fosse il centro di ogni segmento durante la diretta.

Sulla situazione è intervenuta la regina del fitness, la quale ha discusso con Luzzi: quest'ultima ha affermato che dopo sei settimane trascorse nel progrmama, ne ha sentite di tutti i colori:

"A me che ho 50 anni, mi si può dire che sono repellente, cativa, vedova nera, però, io a 50 anni non posso dire di una persona le stesse identiche cose, anzi molto meno"

La difesa di Jill Cooper di Giselda, definita da lei "una cucciola", è stata stroncata violentemente da Beatrice, la quale ha tuonato:

"Intanto la cucciola non hai idea di quello che ha detto di me e cosa mi ha fatto. Ok? La cucciola...Secondo io non ho detto altro che, secondo me, ha preso tanto, tutto quello che poteva. Ho il diritto di dire a una persona di uscire... Sugli altri, ho provato a gettare bandiera bianca, l'ho fatto centinaia di volte, ma come vedi da tutti i video che hai visto, continuano appena è possibile a parlare male di me alle mie spalle. Davanti, dietro, nominandomi, ecc."

Scopri le ultime news su Grande Fratello