Grande Fratello, Beatrice Luzzi ritorna a parlare di Vittorio Menozzi: "Basta speranze di un nostro rapporto"

L'attrice romana, tra le protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha voluto spegnere definitivamente il sogno dei fan di una possibile riconciliazione con Vittorio Menozzi.

L'attrice romana Beatrice Luzzi, tra le grandi protagoniste dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha recentemente rivelato la fine del rapporto con Vittorio Menozzi, suo ex compagno di avventura nella Casa. Sebbene durante il reality sembrassero particolarmente vicini, oggi tra i due non c’è più alcun contatto.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi e Vittorio Menozzi: "Ho dovuto far sapere i motivi della nostra distanza"

I tanti sostenitori della loro amicizia non si sono mai arresi ad una loro possibile riconciliazione dopo la fine del programma, ma nonostante le speranze, il rapporto è ormai chiuso, come confermato dalla stessa Luzzi.

Un utente su X (ex Twitter) ha recentemente sollevato la questione, criticando Vittorio per aver condiviso dettagli privati con altri partecipanti, tra cui Greta. L'utente ha sottolineato come Beatrice sia stata fin troppo generosa nel trattare la questione, considerando la giovane età di Vittorio, ma ha anche criticato la mancanza di fermezza del modello riguardo a voci di presunte molestie, definite come "una delle cose più squallide viste in questa edizione del Grande Fratello.

A sorpresa, Beatrice ha deciso di intervenire personalmente rispondendo al tweet, confermando il sentimento espresso dall’utente e aggiungendo un commento sarcastico: "E non dimentichiamoci gli applausi a Maddaloni. La tua è una buona sintesi. Grazie. Però adesso finitela tutti. Fermatevi tutti e parliamo di altro. Grazie."

Ma non è finita qui perché il commento della Luzzi ha sollevato qualche critica alla quale l'ex gieffina ha voluto replicare.

Un utente su facebook ha avuto da ridire, scrivendole: "Ti è piaciuto anche criticare Vittorio dopo 5 mesi...pessimo questo atteggiamento, molto infantile e rancoroso, non me lo aspettavo questa, cosa mi ha molto delusa, scusa ma è il mio umile pensiero. A volte il silenzio sarebbe più intelligente e maturo".

La Luzzi ha quindi replicato che in qualche modo ha dovuto farlo, visto le insistenze dei fan:

"Purtroppo il mio silenzio e la nostra distanza non sono bastate a spegnere alcune speranze: mi sono arrivate per settimane - anzi per 5 mesi - ogni santo giorno decine di sollecitazioni, riflessioni, consigli e spesso anche ricatti morali, fino a quando ho dovuto pubblicamente (privatamente e singolarmente ci avevo già provato), mio malgrado, far capire a loro quello che io e vittorio sapevamo già, ossia i motivi della nostra distanza".

