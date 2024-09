Grande Fratello, Beatrice Luzzi parla del suo nuovo ruolo da opinionista: "Corteggerò Signorini"

Gossip TV

Beatrice Luzzi, a Novella 2000, ha parlato del suo debutto come opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello.

Tra pochi giorni avrà inizio la nuova edizione del Grande Fratello e l'ex concorrente Beatrice Luzzi si unirà a Cesara Buonamici come opinionista.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi pronta all'esordio come opinionista

L'attrice romana, è stata senza dubbio tra le protagoniste più amate della ultima edizione e il pubblico l'ha sostenuta e voluta fortemente ancora nel reality show, quindi per Beatrice, questo rappresenta un ritorno a Casa, dato che l'anno scorso ha trascorso ben sei mesi nel reality, affrontando numerose difficoltà e scontri con alcuni dei suoi compagni di avventura e arrivando in finale con Perla Vatiero, vincitrice dell'edizione.

Intervistata dalla rivista Novella 2000, pochi giorni prima del debutto al Grande Fratello, Beatrice ha parlato della sua nuova avventura televisiva:

"È un ruolo che sento molto nelle mie corde, spero di esserne all’altezza. Cercherò di essere attenta ai dettagli, perché sono quelli che fanno la differenza, e di rimanere neutrale, di non dare giudizi sul giusto o sbagliato, ma di aiutare gli inquilini a rendersi più consapevoli, cercherò soprattutto di essere me stessa, divertirmi, divertire, commuovermi e naturalmente… Corteggiare Alfonso Signorini!"

Beatrice ha poi chiarire il suo rapporto con Giuseppe Garibaldi:

"È un tema a cui tengo molto e voglio chiarire definitivamente: tra noi c’è grande affetto e sostegno reciproco, ma non siamo fidanzati. Noi siamo stati accusati di ambiguità, una cosa assurda: non siamo attori di un copione, ma persone reali con tutte le complessità personali e sociali. Abbiamo impiegato mesi per elaborare le dinamiche vissute nella Casa e per ristabilire i contatti con il mondo esterno. Non c’è ambiguità, solo il tempo necessario per capire che le nostre responsabilità e priorità sono troppo diverse per sviluppare una relazione oltre l'amicizia. Questo è ciò che desidero chiarire."

Per quanto riguarda altri suoi ex compagni d'avventura nel reality, la Luzzi ha parlato nuovamente di Vittorio Menozzi con cui i rapporti sono molto cambiati dopo la fine del Grande Fratello. Beatrice non ha condiviso molti atteggiamenti e ne ha citato uno che l'ha particolarmente turbata.

"L’amicizia con Vittorio ha cominciato a vacillare quando sono tornata nella Casa dopo la morte di mio padre. La sera prima del funerale, sono andata a letto presto per stare vicina, anche solo spiritualmente, alla mia famiglia e a mio padre; avevo confidato a Vittorio la situazione, ma durante la notte lui ha iniziato a fare rumore e ridere forte, cosa che mi ha turbato molto."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .