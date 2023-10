Grande Fratello, Beatrice Luzzi dura contro Alex Schwazer: "Lui è scorretto, lo ha dimostrato quando..." [VIDEO]

Gossip TV

Al GF non si placano gli scontri e ancora una volta Beatrice Luzzi, con una frase contro Alex Schwazer, si rende protagonista di una polemica. Ecco cosa è successo.

Nella casa del Grande Fratello è oramai guerra aperta tra Beatrice Luzzi e gli altri inquilini: la tregua che il conduttore Alfonso Signorini aveva invocato in prima serata su Canale5 si è rotta dopo poche settimane e non si placano gli scontri tra l'attrice e gli altri gieffini. Questa volta, come mostrato dal daytime del GF, la Luzzi ha avuto da ridire anche su Alex Schwazer.

GF, Beatrice Luzzi contro Alex Schwazer: "Ipocrita e scorretto!"

Le premesse di questa lite sono da ricercare nella puntata di giovedì sera quando, al momento delle nomination, Alex Schwazer ha accusato la gieffina di aver sempre finto la relazione con Giuseppe Garibaldi. L'atleta avrebbe affermato questo, perché in passato Beatrice aveva manifestato un certo interesse proprio per lui! La Luzzi aveva ribattuto che non era affatto così, ma oramai nella casa la situazione tra loro sembra irrimediabilmente compromessa.

Anche nel daytime di oggi, sabato 21 ottobre, infatti, Beatrice si è sfogata con Fiordaliso e ha tuonato contro l'atleta:

"Alex è un agonista e anche uno scorretto, lo ha dimostrato a livello internazionale"

Queste parole hanno però scatenato la rabbia del web, perché in maniera per nulla velata l'attrice ha fatto riferimento al passato di Alex e ai suoi problemi con il doping, a causa dei quali è stato squalificato dalle Olimpiadi. Secondo molti utenti, infatti, giudicare l'atleta in base al suo passato è stata una scorrettezza, che non ha nulla a che fare con la sua esperienza all'interno del reality.

