Grande Fratello, Angelica Baraldi offesa dal commento di Alfonso Signorini su di lei: i like sospetti!

Al GF, Alfonso Signorini si è lasciato andare a un'esternazione su Angelica Baraldi che non è piaciuta molto alla gieffina...

Angelica Baraldi è stata una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello, ma il suo percorso nella Casa di Cinecittà si è interrotto già da qualche mese. Nel programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ha stresso amicizia con Mirko Brunetti e Perla Vatiero, tanto che al di fuori della Casa lei e l'ex concorrente di TI sono diventati molto amici e si sono ritrovati insieme in più di un'occasione.

GF, Angelica Baraldi non ha apprezzato le battute di Alfonso Signorini su di lei: i like sospetti [VIDEO]

Ieri sera, durante la diretta della Semifinale del GF, Signorini ha accolto in studio gli ultimi concorrenti eliminati, come Paolo Masella, che ha abbandonato il reality lunedì sera. Il conduttore ha chiesto al macellaio come si sta ritrovando a ritornare alla vita di tutti i giorni e Masella gli ha raccontato di cosa ha fatto in questi primi giorni di normalità, accennando al nuovo taglio di capelli, all'accoglienza calorosa della sua famiglia e alla festa a sorpresa a cui, tra gli invitati, c'era anche Angelica Baraldi.

A sentir nominare l'ex gieffina, Alfonso Signorini si è lasciato andare a un caustico commento:

"Ti pareva che mancava Angelica? Non ha una vita sua praticamente!"

E se il pubblico ha riso e ha applaudito alla freddura del conduttore, sui social Angelica Baraldi ha fatto capire di non aver apprezzato particolarmnete le battute del conduttore. Infatti, si possono notare dei like sospetti a post e commenti su X che rinfacciavano al conduttore le parole troppo dure e pungenti verso l'ex gieffina.

