Grande Fratello, Alfonso Signorini replica a una spettatrice "delusa" dal reality

Alfonso Signorini si è trovato a replicare alla lettera di una spettatrice del GF che ha ammesso di non essere molto soddisfatta della nuova edizione del reality!

Questa edizione del Grande Fratello non sembra in grado di convincere del tutto il pubblico di Canale5, tanto che al conduttore Alfonso Signorini una spettatrice insoddisfatta ha inviato una lettera in cui si lamentava della mancanza di simpatia e ironia nel cast di gieffini di questa edizione del reality.

GF, una spettatrice insoddisfatta scrive ad Alfonso Signorini

Sul settimanale Chi, Alfonso Signorini ha pubblicato la sua replica alla lettera di una telespettatrice che si è detta delusa dalle dinamiche che si sono create nella nuova edizione del programma di Canale5. La lettera riportava che a detta della donna a mancare nella Casa del GF fossero qualità come la simpatia e l'ironia e che avrebbe apprezzato molti più momenti come quelli in cui i gieffini, guidati da Enzo Paolo Turchi, si esibivano in coreografie.

Insomma, a mancare sarebbe la leggerezza che dovrebbe caratterizzare il programma. Per la lettrice, il problema non è la conduzione di Signorini, come ci ha tenuto a ribadire, ma una generale antipatia dei vari concorrenti che sono stati scelti per il programma. A quanto pare, però, la donna che ha scritto al conduttore del GF ammette di essere lei stessa molto difficile da accontentare: "Difficilmente trovo in tv qualcosa che mi diverta, che mi strappi un sorriso empatico e sincero".

Come consiglio, questa telespettatrice ha aggiunto che i concorrenti dovrebbero essere tutti un po' più "simpatici, divertenti, leggeri, ironici e autoironici". Se diventassero così, allora, ha concluso, guarderebbe il GF molto più volentieri.

GF, Alfonso Signorini replica alla telespettatrice insoddisfatta

Il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di replicare, sulle pagine di Chi, a questa telespettatrice delusa dalle dinamiche del GF e non si è sentito di darle torto. Anche lui, infatti, ha ammesso di aver molto apprezzato le coreografie di Enzo Paolo Turchi e il coinvolgimento generale dei gieffini nella riuscita della performance.

Perché, ha spiegato il conduttore, è quando il GF diventa un grande palcoscenico sul quale talento e creatività si possono esprimere al meglio che allora il programma ha più successo e diventa davvero piacevole da guardare. Poi, non ha mancato di lanciare una piccola frecciatina: riprendendendo le parole della sua lettrice sulla mancanza di simpatia e ironia nei concorrenti del GF, il conduttore ha dichiarato che questa generale assenza di qualità positive non sembra riguardare solo i gieffini...ma si rintraccia anche fuori dalla Casa:

"Quanto alla leggerezza, all'ironia e all'autoironia, beh, quelle sono qualità quasi introvabili. Non solo tra i concorrenti del GF...Un caro saluto!"

