Grande Fratello, Alfonso Signorini apre i casting per la prossima edizione: "Non vedo l'ora di conoscervi!"

Gossip TV

I lavori per la prossima edizione del Grande Fratello riaprono ufficialmente con l'annuncio da parte di Alfonso Signorini dei nuovi casting per la ricerca dei prossimi concorrenti!

Sono già partiti i lavori per la prossima edizione del Grande Fratello: il reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini ha chiuso i battenti a marzo e dovrebbe riprendere le trasmissioni per la metà di settembre. Ad annunciare l'apertura dei nuovi casting per la ricerca dei nuovi concorrenti è stato proprio il conduttore, che ha diffuso un messaggio sui social, invitando quante più persone possibili a presentarsi per essere selezionati come futuri gieffini.

GF, aperti i casting per la prossima edizione!

Il 25 marzo ha chiuso i battenti la prima edizione del Grande Fratello sottoposta al rinnovamento richiesto dai vertici di Mediaset. Tra i cambiamenti apportati al format, che va in onda dal 2000, c'è stata la scelta di selezionare gieffini non vip e di introdurre la formula mista, permettendo anche l'ingresso di concorrenti vip, come Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi e qualche altro volto del mondo della tv, come la coppia Mirko Brunetti e Perla Vatiero, noti per la partecipazione a Temptation Island. I nuovi gieffini sono stati sottoposti a un duro regolamento, che aveva come scopo la riduzione di comportamenti eccessivi e poco consoni all'immagine che l'azienda desiderava dare di sé.

Da qui anche la scelta di chiedere a Cesara Buonamici, volto noto del TG5, di diventare opinionista del programma, a cui è seguita la sostituzione di Giulia Salemi con Rebecca Staffelli per il ruolo di responsabile social della trasmissione. Inizialmente questa versione "ripulita" del GF ha fatto fatica a decollare, ma la puntata finale ha registrato ottimi ascolti e ha creato dei veri e propri fandom intorno ai vari personaggi, confermando così che la formula adottata si è rivelata vincente e come tale, salvo ripensamenti, sarà riproposta anche per la prossima edizione.

Al momento non è ancora chiaro quando riapriranno le porte della Casa di Cinecittà, ma è certo che, ancora una volta, alla conduzione del programma ci sarà Alfonso Signorini. E, infatti, è stato proprio il conduttore ad annunciare che sono stati riaperti i casting per la nuova edizione del reality.

Alfonso Signorini annuncia l'apertura dei casting per il prossimo Grande Fratello!

Nonostante la trasmissione non riprenderà prima della metà di settembre, Alfonso Signorini ha già annunciato che hanno riaperto i casting per cercare i futuri gieffini della nuova edizione del GF. Il conduttore, che l'anno scorso ha persino ricevuto diverse lettere da potenziali concorrenti del programma, nelle quali questi ultimi raccontavano la loro storia e chiedevano la possibilità di partecipare ai casting (tra loro anche un frate!), ha deciso di interessarsi personalmente alla ricerca dei nuovi concorrenti.

Il direttore del settimanale Chi, infatti, ha intenzione di essere in prima linea e contribuire alla formazione del prossimo cast di gieffini del GF e per farlo ha lanciato un vero e proprio appello sui social. Sul suo profilo Instagram, infatti, Alfonso Signorini ha pubblicato un post con un messaggio, invitando gli aspiranti gieffini a contattarlo personalmente, tramite un messaggio in direct e raccontargli qualche particolare della loro vita.

In questo modo, ha concluso Signorini, sarà possibile anche per lui conoscere qualche informazione sui potenziali concorrenti e sarà più facile decidere:

"Ciao a tutti! Quest’anno vorrei conoscervi un po’ meglio. Scrivetemi in Direct Message: un breve profilo con quelle che ritenete essere le cose importanti da sapere di voi. Si comincia sempre così…. Vi aspetto e …buona fortuna a tutti!!!"

Scopri le ultime news su Grande Fratello