Grande Fratello, Alex Schwazer escluso dalle Olimpiadi: “La decisione non è stata favorevole”, i concorrenti in lacrime

Alex Schwazer ha ricevuto la decisione tanto attesa per la sua ammissione alle prossime Olimpiadi. La lettura in diretta durante la 20esima puntata del Grande Fratello.

Nel corso della ventesima puntata del Grande Fratello, Alex Schwazer ha letto in diretta l'esito della sentenza sulla squalifica per doping pronunciata della WADA che è stata poi comunicata dallo stesso atleta trentino davanti ai suoi coinquilini:

"Allora, sarò sintetico, la decisione non è stata favorevole - ha dichiarato Alex - Sono molto dispiaciuto in quanto ritengo che questa decisione sia profondamente sbagliata, non presa in una maniera neutra. Credo di pagare il fatto di non aver mai accettato il verdetto di una giustizia sportiva. Sto pagando questo fatto. Detto questo sono qui da dieci settimane con voi, ho sempre dato il massimo. Nei prossimi giorni valuterò il da farsi, sia sulla squalifica che sulla permanenza nella casa e quindi vi chiedo di non fare drammi ma viverci questa esperienza”.

Mughini, Fiordaliso, Letizia e Vittorio non sono riusciti a trattenere le lacrime davanti alla sentenza di Alex. Anche Signorini ha commentato la vicenda commosso. "Io continuerà ad allenarmi, amo lo sport" ha dichiarato il marciatore trentino che ha poi avuto un collegamento in diretta con la moglie Kathrin

"Dobbiamo pensare al futuro, come abbiamo sempre fatto. Sei un atleta, sei tu che scegli le gare. Anche se non sono le Olimpiadi, siamo tutti orgoglioso. Ti seguiamo, ti vogliamo bene sei un esempio per tanta gente che subiscono ingiustizie come te e non mollano. Qualsiasi scelta farai la tua famiglia sarà sempre al tuo fianco, Ti amo" queste le parole di Kathrin rivolte ad Alex.

"Mi dispiace che la decisione sia questa ma andiamo avanti per la nostra strada. Mi mancate tantissimo siete sempre con me negli allenamenti, quando tornerò a casa saranno i giorni più belli della mia vita. Non vedo l'ora di tornare a casa", ha dichiarato il 39enne trentino rivolgendosi alla moglie.

