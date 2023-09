Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti si sono sposati: ecco tutti i dettagli dell'evento!

Gossip TV

La sorella di Chiara Ferragni, Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti sono convolati a nozze. Vediamo insieme i dettagli della notizia!

Ieri, sabato 9 settembre, Francesca Ferragni e il compagno Riccardo Nicoletti sono convolati a nozze con una cerimonia che si vociferava fosse blindatissima, in provincia di Piacenza.

Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti sposi: i dettagli della cerimonia

Insieme dal 2009, la coppia ha accolto a giugno del 2022 il primogenito Edoardo, decidendo di convolare a nozze ieri, sabato 9 settembre. La cerimonia si è svolta al Castello di Rivalta, un'antica fortezza sul fiume Trebbia, mentre il ricevimento - con diversi amici del mondo dello spettacolo, tra cui il make up artist Manuele Mameli - si è tenuto al Castello di Gazzola, in provincia di Piacenza.

Ad accompagnare la sposa, in vesti di damigelle, le due sorelle Chiara e Valentina, con Leone e Vittoria nel ruolo di paggetti per il lieto evento. Sulle nozze blindate della coppia, in realtà, si era sollevata una polemica, poi sfumata grazie all'intervento di Nicoletti, il quale aveva rivelato che si trattava di una fake news e che non c'era nulla di vero. Su Instagram, il musicista aveva anche scherzato sulla questione, pubblicando alcuni articoli che divulgavano delle presunte regole che gli ospiti avrebbero dovuto seguire, commentando con un:

"Unica regola imposta: bere almeno 5 litri a testa. Non di acqua"

Nonostante tutto, della cerimonia e del ricevimento le prime foto sono apparse solo diverse ore dopo, prima attraverso delle segnalazioni riportate ai gossippari della rete, come Deianira Marzano, poi da alcuni degli ospiti, come lo stesso Mameli. Negli scatti si può vedere il sontuoso abito di Francesca Ferragni, targato Atelier Emé, e lo smoking indossato dal marito Riccardo Nicoletti.