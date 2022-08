Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi a Venezia: tutte le foto

Gossip TV

Federica Pellegrini ha detto sì a Matteo Giunta nella perfetta cornice di Venezia, durante la cerimonia curata dal wedding planner Enzo Miccio.

È stato Enzo Miccio a curare il matrimonio di Federica Pellegrini e Matteo Giunta. La coppia è convolata a nozze nella romantica cornice di Venezia, nella Chiesa di San Zaccaria che per l’occasione è stata trasformata nel sogno ad occhi aperti di ogni sposa. Ecco tutte le foto e i dettagli sul lieto evento.

Federica Pellegrini e Matteo Giunta sono usciti allo scoperto come coppia ufficiale e da allora non si parla che del matrimonio tra i due. La Divina ha detto sì al suo allenatore, per la gioia di tutti coloro che speravano di vederla felice e serena dopo una vita dedicata al nuoto con forza, passione e tenacia. Si sono svolte sabato, 27 agosto 2022, le nozze di Federica e Matteo i quali, per l’occasione importantissima, hanno scelto di affidarsi alle sapienti mani di Enzo Miccio, il wedding planner più famoso del piccolo schermo.

Miccio si è rivelato, come sempre, all’altezza delle aspettative più fantasiose e romantiche di ogni sposa, trasformando la Chiesa di San Zaccaria a Venezia nel luogo perfetto dove coronare il proprio amore. Federica si è presentata all’altare, con ben quarantacinque minuti di ritardo, con un abito realizzato da Nicole Milano con le spalle scoperte, in mikado color avorio.

Cambio di location e cambio di abito per il ricevimento, che si è tenuto al JW Marriott Venice Resort situato sull’Isola Delle Rose. Per il tanto atteso taglio della torta, Pellegrini ha osato con una tuta bianco ottico con un profondo scollo sul décolleté. Alla cerimonia e al ricevimento, presenti tanti personaggi pubblici come Lodovica Comello conosciuta a Italia’s Got Talent, mentre in moltissimi hanno notato l’assenza di Filippo Magnini. Il nuotatore, attualmente legato a Giorgia Palmas, è lo storico ex della Pellegrini ma anche il cugino di Giunta.