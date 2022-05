Domenica In Show: i grandi ospiti e le tante sorprese della serata di questa sera condotta da Mara Venier

Gossip TV

Mara Venier, celebrerà il tredicesimo anno di conduzione di Domenica in con un speciale in onda in prima serata, oggi, venerdì 27 maggio su Rai1.

Mara Venier si prepara a ritornare in prima serata e lo farà con il suo programma più amato. Per celebrare il tredicesimo anno della sua conduzione di Domenica In, il contenitore domenicale della rete ammiraglia di Piazza Mazzini, venerdì 27 maggio prossimo andrà in onda con una puntata speciale del programma, Domenica In Show, "una grande festa" come ha dichiarato il direttore di Rai1, Stefano Coletta.

Domenica In Show: i grandi ospiti e le tante sorprese della super serata di Mara Venier

Un traguardo per il storico programma della domenica di Rai 1, in onda dal 1976. La Venier, che sarà al timone anche l'anno prossimo a partire dall'11 settembre 2022, è stata ospite nel corso dell'ultimo appuntamento con Che Tempo Che Fa, in cui ha parlato della grande serata celebrativa del suo talk show in cui ci saranno tanti ospiti e sorprese.

“Sì ci sarà questo appuntamento speciale, sono i 30 anni in qualche maniera, l’anno prossimo sono 30 precisi - ha dichiarato zia Mara da Fazio - Venerdì 27 ci sarà Domenica In Show e avrò tanti amici che mi verranno a trovare, a te [Fabio Fabio] manco te invito che tanto lavori e non mi vieni a trovare. La prossima stagione però devi venire. Guarda dammi la mano e promettimelo. Sarà la quattordicesima edizione condotta da me, batto Pippo Baudo. In diretta vedremo qualcosa della mia prima puntata e mi porterà un regalo Renzo Arbore. Sono felice perché tra la pandemia e tutto il resto non ci vediamo da diverso tempo”.

“Ci saranno tante sorprese e tantissimi amici che verranno. Quindi come ospiti avremo Renzo, ma anche Ferzan Ozpetek, ci sarà Alessia Marcuzzi, ma anche Luciana Littizzetto. Con Lucianina abbiamo preparato una cosa molto divertente insieme a Ferzan. E sempre tra gli ospiti avremo Gigi D’Alessio, Il Volo, Ornella Vanoni e tanti altri”.

La Venier ha tenuto infine a precisare che la pensione, fortunatamente, è ancora lontana:

“Sì ho detto che non vado in pensione. A me sta roba della vecchiaia e di uno che deve andare per forza in pensione mi ha stufato! Trovo tutto pesante. Uno può dire ‘mi piace’, ‘non mi piace’, ‘mi ha stufato’… però la pensione, ‘sei vecchia’, queste cose mi fanno girare le scatole. Continuerò a fare Domenica In fino a che il pubblico mi seguirà. Non abbiamo mai avuto risultati così alti come quest’anno e quindi io continuo. Come fai a lasciare con dei risultati così straordinari? quando si stuferanno di me andrò in pensione davvero”.