Chiara Nasti a chi ha giudicato il suo gender Reveal Party una cafonata: "Disprezzate solo perché voi non avete lo stesso"

Gossip TV

L'influencer Chiara Nasti ha organizzato allo Stadio Olimpico una festa per svelare il sesso del figlio che aspetta dal calciatore Mattia Zaccagni. Qualcuno ha storto il naso e la blogger ha risposto per le rime.

Chiara Nasti sta attraversando un momento splendido che dura da almeno un anno e che arriva dopo un periodo di crisi professionale e personale. La compagna del giocatore della Lazio Mattia Zaccagni sta infatti per diventare mamma, come i più sanno, ed è un evento legato alla sua gravidanza che ha rischiato di turbare la sua serenità.

L'influencer, che nel 2018 è stata concorrente de L'Isola dei Famosi, ha infatti organizzato, dentro alla Tribuna Monte Mario dello Stadio Olimpico, un Gender Reveal Party, vale a dire una festa per svelare ad amici e parenti il sesso del figlio in arrivo, che nel nostro caso sarà un maschietto. C'erano palloncini rosa e celesti, dolcini e dolcetti e due enormi pupazzi, e le solite malelingue hanno hanno commentato: "E’ una cafonata" .

La risposta trionfante di Chiara Nasti ai pettegoli

Ovviamente Chiara Nasti non poteva restare zitta davanti a un giudizio così lapidario, e così ha manifestato il suo disappunto sui social, scrivendo:

La verità è che non avete mai visto una cosa simile! Disprezzate solo perché non potete avere lo stesso! Perché noi, non solo abbiamo vissuto un momento super emozionante e speciale, ma siamo stati così originali che probabilmente a certa gente non scende giù.

Mattia Zaccagni si è limitato invece a ringraziare. Il calciatore ha conosciuto Chiara a Ibiza nel 2021 e tra i due è subito stato amore folle.

Ricordiamo che la Nasti è una delle influencer italiane più popolari, con un compenso a post di Instagram di massimo 3mila euro. Ha inoltre scritto un libro, "@nastilove. Diario di una fashion blogger". Infine ha creato un brand di costumi da bagno e lanciato Nastilove Area, un Official Shop specializzato in gioielli per il corpo e belly necklace.