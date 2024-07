Chiara Ferragni paga la multa di 1 milione di euro per il caso pandoro, risolve la questione uova di Pasqua

Gossip TV

Alla fine Chiara Ferragni ha deciso di rinunciare al ricorso per il caso Pandoro che fa ancora tremare il suo impero: pagherà le sanzioni che ammontano a 1 milione di euro. Allo stesso tempo, ha concordato con l'Antitrust una donazione più o meno analoga per il caso uova di Pasqua.

Tempi duri per Chiara Ferragni: l'influencer e imprenditrice, come ha riportato il Messaggero, ha rinunciato con i suoi legali a impugnare il ricorso presso il Tar del Lazio, riguardante le sanzioni dell'Antitrust, da pagare per il famoso caso pandoro. L'udienza doveva tenersi il 17 luglio, ma non ci sarà, perché in parole povere Ferragni ha accettato di pagare le multe, per un ammontare complessivo di 1 milione di euro, sventolando perciò bandiera bianca.

Chiara Ferragni paga per il pandoro-gate, patteggia per le uova di Pasqua

Mentre le cronache rosa inseguono alacremente sia Chiara Ferragni sia l'ex Fedez nelle loro nuove relazioni più o meno stabili, in seguito alla loro definitiva separazione avvenuta quest'anno, l'impero Ferragni ha altri problemi. Il clamore suscitato dallo scandalo del Pandoro Balocco "Pink Christmas", commercializzato a fine 2022, non si placa: il giudizio dell'Antitrust era arrivato a fine dicembre 2023, perché la campagna aveva fatto intendere che una percentuale delle vendite andasse in beneficenza, quando in realtà le donazioni non avevano alcun legame con gli acquisti. Sull'onda lunga dello scandalo, Chiara ha perso diverse sponsorizzazioni celebri nell'ultimo anno, e stando al settimanale Chi sta per chiudere in agosto quello che fu il suo primo punto vendita di 120mq a Milano, in via Capelli, inaugurato nel 2017. Un passaggio simbolico amaro, in un contesto che però per lo meno le ha evitato un'altra multa: dopo aver infatti accettato di pagare 1 milione di euro per il caso Pandoro, rinunciando al ricorso, ha nello stesso tempo risolto la questione legata all'analogo caso delle uova di Pasqua (prodotte da Dolci Preziosi). In un video sui social ha spiegato: "Sono felice di condividere con voi un comunicato importante a cui tengo molto, relativo al caso uova di Pasqua Dolci Preziosi, che l'autorità Antitrust ha chiuso accogliendo gli impegni su cui TBS Crew e Fenice hanno lavorato negli ultimi mesi. Il primo impegno consiste in un contributo economico volontario, che è una donazione e non dunque una sanzione, per un minimo di complessivi 1 milione e 200 mila euro in favore dell'impresa sociale I Bambini delle Fate. Le società si assumono l'impegno, a cui tengo in modo particolare, della separazione totale delle operazioni commerciali delle società dalle attività benefiche, che comunque non smetteremo di fare".

Cosa farà in futuro Chiara, come si rialzerà? Ricordiamo che le sue società Fenice, Tbs Crew e Sisterhood, coprono diversi settori e attività.