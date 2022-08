Gossip TV

Il momento difficile dell'ex coppia di Temptation Island convolata a nozze lo scorso 28 maggio.

Momento difficile per l' ex coppia di Temptation Island.

Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino in crisi dopo 2 mesi di matrimonio: “Ho bisogno di staccarmi”

L'ex gieffina Carlotta Dell'Isola, in un'intervista concessa a ThePipolGossip ha rivelato di vivere un momento di crisi con Nello Sorrentino a soli due mesi delle nozze che hanno celebrato il 28 maggio scorso.

"La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’ - ha dichiarato Carlotta al portale diretto da Gabriele Parpgiglia - Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare. Io e lui stiamo insieme da dieci anni, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti. Non sono ipocrita, non posso dirti che sia tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà."

"Non pensiamo di punto in bianco di mandare all’aria un matrimonio, ci mancherebbe - ha proseguito - Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io sono molto cazzuta, anch’io non mi trattengo con i toni e le parole, devo ammetterlo. Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Può essere che funzioni anche per noi quella frase “oggetto lontano dalla vista si ingrandisce nel cuore”. Secondo me la distanza avvicinerebbe, chissà. Proveremo a farlo."

La coppia è convolata a nozze il 28 maggio scorso a Nettuno, in provincia di Roma. Alla cerimonia era presenti molti ex compagni d'avventura del Gf Vip, tra cui Sonia Lorenzini, Dayane Mello, Samantha De Grenet, Matilde Brandi e Giacomo Urtis. In quell'occasione, avevano condiviso sul magazine Chi, l'incontenibile gioia del loro coronamento d'amore: "Io sono tornato un bimbo piccolo, in fasce: quando Carlotta è apparsa con il velo ho pianto per un’ora" ha dichiarato Sorrentino al settimanale diretto da Alfonso Signorini.