Blanco, parla l'ex fidanzata Giulia Lisioli: “Dopo aver scoperto il suo tradimento sono finita in ospedale"

Giulia Lisioli, ex fidanzata di Blanco, ha rotto il silenzio e raccontato, per la prima volta della sofferenza vissuta quando ha scoperto il tradimento da parte del cantante, oggi legato a Martina Valdes.

Blanco, parla l'ex fidanzata Giulia Lisioli: “Dopo aver scoperto il tradimento sono finita in ospedale, ansia e attacchi di panico”

Dopo la vittoria di Blanco al Festival di Saremo 2022, il cantante bresciano ha deciso di chiudere la lunga relazione con Giulia sua ex compagna di scuola, per avvinarsi ad un'altra donna, la ballerina bresciana, Martina Valdes.

Giulia, intervistata da settimanale Di Più, ha raccontato come ha scoperto il tradimento e della sofferenza vissuta dopo:

"Ho scoperto che Riccardo (Riccardo Fabbriconi – questo il vero nome del musicista) aveva un’altra in un video che mi hanno mandato su Internet. Ho visto lui in discoteca che baciava quella ragazza, una che non avevo mai visto prima."

La diciannovenne ha affermato di essere stata malissimo: dopo aver visto il video è finita in ospedale con ansia e attacchi di panico. Per settimane si è sottoposta ad una terapia farmacologia per riprendersi. Oggi, ha affermato di stare molto meglio ma di provare ancora un sentimento molto forte nei confronti di Blanco.

Dopo aver scoperto il tradimento ha cercato ripetutamente l'ex fidanzato senza avere risposta. Ha ammesso di averlo inondato di messaggi dettati dalla grande rabbia che stava provando in quel momento. Trascorsi due mesi, Blanco, l'ha incontrata per cercare di spiegare:

"Mi ha detto che ci teneva ancora tantissimo a me. Ha sbagliato, forse era in un momento difficile, in cui aveva tanto stress addosso. Io non ho sbagliato niente. L’ho amato, supportato e sopportato: dall’inizio fino a Sanremo. Chi ha sbagliato è solo lui.Per stare dietro a lui spesso mi trascuravo. Forse è stato questo il mio errore ma ero sicura del suo amore. Mettevo davanti a tutto le esigenze di Riccardo, io venivo dopo e mi sembrava giusto così".

Giulia sta cercando di riprendersi, concentrandosi soprattutto su se stessa. Il suo sogno più grande è quello di lavorare nel mondo della moda:

“Vorrei vivere in pace e riuscire a dimenticare tutto. Soprattutto Riccardo".