Belen Rodriguez, bufera sui social dopo l'ultima foto postata

Sul profilo Instagram di Belen Rodriguez si è scatenata un'autentica tempesta, a causa della nuova collaborazione tra la showgirl argentina e un brand di abbigliamento molto discusso. Ecco cosa è successo

L'ultima foto postata sul profilo Instagram di Belen Rodriguez ha causato un bufera di commenti negativi per la showgirl argentina. Lo scatto è stato pubblicato poco tempo fa e la ritrae con indosso gli abiti di un famoso brand di abbigliamento.

Polemica social(e) per Belen Rodriguez

Nulla di strano, direte voi, dopotutto, non è la prima volta che la conduttrice de Le Iene posa come modella per un brand di abbigliamento. Eppure, quando ha pubblicato le foto, Belen Rodriguez non si aspettava di certo che le piovessero addosso così tanti commenti negativi.

La showgirl argentina, che recentemente ha rilasciato al Maurizio Costanzo Show un'intervista sulla ritrovata serenità con il marito Stefano De Martino, ha postato sul suo profilo Instagram gli scatti che la ritraevano con gli abiti del marchio Shein. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un colosso dell'abbigliamento low cost, cinese e che, soprattutto, durante la pandemia, ha realizzato enormi profitti, grazie alle spedizioni online. All'apparenza, perché, in realtà, si è trattato di un risultato ottenuto attraverso lo sfruttamento della manodopera. E, non solo.

Purtroppo, Shein è un marchio legato ad importanti accuse di sfruttamento e violazione dei diritti umani: sono, ormai, ben noti i messaggi che alcuni dei dipendenti, disperati per la situazione lavorativa con il marchio cinese, cucivano all'interno dei vestiti venduti, accando alle etichette. Insomma, un marchio che è molto lontano dal concetto di etica lavorativa.

Quando la showgirl argentina ha postato gli scatti, i commenti negativi per la sua decisione di collaborare con il brand ha scatenato un vero putiferio. I suoi fan, infatti, l'hanno accusata di non avere a cuore i diritti umani:

" Oltre che una bellissima donna ti reputo molto intelligente, non puoi sponsorizzare un'azienda che sfrutta."

Questo è un esempio di commento che è possibile trovare sotto la foto postata. E, ancora: