Amici 24, le Anticipazioni della puntata di domenica 24 novembre: caos in studio per la proposta della maestra Celentano

Oggi è stata registrata una nuova puntata della 24esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 24 novembre alle 14 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Gianni Morandi, che ha presentato il nuovo lavoro dal titolo L’Attrazione, e Brunori SAS, che si è esibito con il suo nuovo singolo insieme alla sua band.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova registrazione di Amici 24

Si è conclusa da poco la registrazione della nona puntata di Amici 24. Stando alle anticipazioni, riportate da Superguidatv, Vybes ha vinto la sfida. A giudicare la gara di canto Al Bano e Brunori SAS, che hanno premiato la new entry Antonia. Ultimo posto per Luk3, che è finito nuovamente in sfida. Stessa sorte per la ballerina Teodora, che è arrivata ultima nella classifica stilata da Anbeta Toromani.

Spazio poi alla gara inediti con Nicolò, Antonia e SenzaCri. A trionfare è nuovamente la nuova allieva di Rudy Zerbi, che ha presentato il suo inedito dal titolo Giganti. A giudicare questa sfida è stato Katoo, ovvero Francesco Catitti, uno dei nomi più rilevanti dell’attuale scena musicale italiana. Il premio? La possibilità di collaborare con il produttore. Per quanto riguarda invece la gara di improvvisazione di ballo, si sono sfidati Alessio, Alessia e Francesca, che ha vinto.

Nel corso della registrazione non sono mancati gli scontri tra i professori della scuola di Amici 24. Tutto è nato quando la maestra Alessandra Celentano ha proposto una aggiunta al regolamento. Per lei, se un ragazzo giunge ultimo in classifica per tre volte, dovrebbe essere direttamente eliminato. L’unico a condividere la proposta, però, è stato Rudy Zerbi e quindi non è stata accolta dalla produzione. Lite anche tra Deborah Lettieri ed Emanuel Lo per "colpa" di Francesca.

Francesca e Alessio hanno eseguito i compiti assegnati durante la settimana dalla maestra Celentano. Alessandra ha dato un bel 7 all'allieva della Lettieri e 4,5 per l’impegno al ballerino di Emanuel Lo. Prove sponsor Oreo: Nicolò farà una cena elegante con Francesca. Premio Marlù: Luk3 ha vinto una lezione di hip hop.

La classe di Amici 24

Cresce l'attesa per la nuova puntata di Amici 24, che andrà in onda domenica 24 novembre alle 14 su Canale 5 e sarà ricca di colpi di scena. Con l'eliminazione di Rebecca, sono 15 gli allievi della scuola che dovranno fare di tutto per tenersi il banco, convincendo sia i professori che i giudici esterni che valuteranno le loro esibizioni nelle varie sfide domenicali. I figli d'arte, Ilan Muccino e Chiamamifaro, il tiktoker Diego Lazzari, Vybes, TrigNo, Niccolò, SenzaCri, Luk3 e Antonia per la categoria canto; Alessia, Daniele, Chiara, Teodora, Alessio, Francesca e l'ultimo arrivato Dandy per la categoria ballo.

