Amici 24, Alessia Pecchia lascia la scuola per vincere i mondiali di latino americano: è polemica sui social

Gossip TV

Alessia Pecchia, allieva di Amici 24, ha vinto i campionati di latino americano a Sarajevo. Ma sul web è scoppiata la polemica per il permesso speciale che le è stato concesso. Ecco cosa è successo!

Alessia Pecchia è una delle protagoniste di Amici 24: allieva di latino-americano, la ballerina è entrata nella scuola perché scelta da Alessandra Celentano. Versatile e talentuosa, Alessia ha conquistato presto le simpatie del pubblico anche grazie al suo carattere solare. Di recente, tuttavia, è finita al centro di una polemica dopo che la produzione del talent di Canale 5 ha avuto il via libera di lasciare la scuola e recarsi a Sarajevo, dove Alessia si è esibita e ha vinto ai World Championship Solo Latin per la seconda volta.

Amici 24, Alessia Pecchia lascia la scuola per vincere i campionati mondiali di latino: polemica sui social

Nelle ultime ore, Alessia Pecchia ha lasciato la scuola di Amici di Maria De Filippi per recarsi a Sarajevo, dove si tenevano i mondiali di latino, disciplina in cui è un'autentica campionessa. E, non a caso, per la seconda volta, l'allieva di Amici 24 si è portata a casa la vittoria, piazzandosi prima ai campionati di World Chiampionship Solo Latin.

Sul web tuttavia non sono mancate le polemiche per questa concessione che è stata fatta alla ballerina: mentre molti fan del programma si sono congratulati con Alessia per la sua vittoria, altri, invece, hanno fatto notare che si è trattato di una grande eccezione al regolamento. Infatti, com'è noto da anni, ai ragazzi di Amici non è concesso lasciare la scuola per partecipare a gare e competizioni e gli unici contatti con l'esterno sono limitati alla pausa natalizia, durante la quale gli allievi possono trascorrere del tempo con le rispettive famiglie.

Sui social, molti hanno criticato la scelta della produzione, sebbene sia stato poi reso noto che erano stati gli organizzatori dei mondiali a richiamarla in competizione, dato che Alessia aveva vinto il titolo lo scorso anno. "L'hanno fatta uscire per farle prendere il titolo di campionessa mondiale a Sarajevo, non me l'aspettavo ad Amici" ha scritto qualche utente su X, seguito da molti che non hanno approvato un simile strappo al regolamento.

Amici 24, sul web monta la polemica per la decisione di far andare Alessia a Sarajevo

Alessia Pecchia ha trionfato ai mondiali di latino per la seconda volta: la ballerina è volata infatti a Sarajevo, dove ha disputato la finale dei World Championship Solo Latin e ha vinto il titolo per il secondo anno di fila.

Sui social, la ballerina ha pubblicato un messaggio prima di rientrare in casetta, ad Amici 24: "Credere sempre nei propri sogni, nella disciplina, nella determonazione, amare ciò che si fa è sempre la chiave. Può essere difficile, ma non con il giusto mindset."

La ballerina ha proseguito il post affermando di impegnarsi con amore e costanza ogni gionro, dandosi sempre nuovi traguardi da raggiungere. Il suo post si è concluso con una dichiarazione d'amore alla danza: "Ballare è la cosa più importante della mia vita, mi fa respirare, mi fa sentire me stessa".

Nonostante l'emozione provata dalla ballerina, sui social non sono mancate le frecciatine per lo strappo al regolamento che la produzione di Amici 24 avrebbe concesso all'allieva di Alessandra Celentano. Anche se a tutti i partecipanti al talent show è concesso lasciare il programma per motivi di comprovata urgenza, molti non hanno apprezzato questa flessibilità mostrata dagli autori, anche se è probabile che Alessia avesse già comunicato all'ingresso nella scuola della sua presenza ai campionati mondiali di latino.

Scopri le ultime news su Amici