Amici 23, Lil Jolie e Malìa fuori dal Serale? La convocazione di Rudy Zerbi (VIDEO)

Gossip TV

Lil Jolie e Malìa a rischio eliminazione prima del Serale di Amici 23.

Continua la corsa al Serale per i ragazzi della 23esima edizione di Amici. Tra questi anche i cantanti Lil Jolie e Malìa che, nel daytime di oggi, sono stati convocati inaspettatamente dal loro coach Rudy Zerbi.

Lil Jolie e Malìa a rischio

Lil Jolie e Malìa a rischio eliminazione? Nel daytime di oggi di Amici 23, Rudy Zerbi ha convocato inaspettatamente in studio i suoi due allievi ancora senza maglia del Serale. L’insegnante di canto ha voluto ascoltare un inedito ed una cover a testa, scelte dai ragazzi tra quelle cantate in puntata, e poi li ha messi in guardia:

Quando si parla di un'artista ci sono dei criteri da seguire: interpretazione, la capacità di scrittura, l'intonazione o quello che aiuta a compensare l'intonazione. Voi avete una scrittura diversa e non solo [...] Queste sono considerazioni che io faccio su tutti i ragazzi, non solo su di voi. Su di voi continuerò a farle...

Leggi anche Svelato il primo giudice del Serale di Amici 23

Dopo aver ascoltato il pensiero di Zerbi, Lil Jolie è intervenuta affermando:

È tutto giusto quello che hai detto, d'ora in poi dobbiamo stare sul focus perchè ci aspettano delle settimane molto importanti. È bello che ci osservi, ci puoi solo motivare di più. È inevitabile fare confronti, al Serale ci sfideremo tra generi diversissimi. Cosa mi prenderei di Malìa? Lui scrive molto bene, ma non vorrei avere la sua scrittura quindi forse la sua sfacciataggine. Io ce la sto mettendo tutta, ma ce la devo mettere di più.

Un pensiero condiviso da Malìa:

Credo che arrivati a questo punto del programma fare dei confronti sia inevitabile per quanto due persone siano diverse, ci saranno sicuramente delle sfide...è giusto continuare a lavorare non mettendosi in relazione agli altri, ma cercando di fare sempre meglio. Io so di avere una capacità di scrittura valida quindi lavoro tanto sull'intonazione. Io di Lil prenderei l'intonazione...

Scopri le ultime news su Amici.