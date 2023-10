Amici 23, le anticipazioni della puntata di domenica 29 ottobre: maglia sospesa per un allievo della scuola

Gossip TV

Tutte le anticipazioni della nuova registrazione di Amici 23.

Ieri si è registrata la sesta puntata della 23esima edizione di Amici, che andrà in onda domenica 29 ottobre 2023 su Canale 5. Tra gli ospiti in studio Davide Dato, chiamato a giudicare la gara di ballo, la bravissima cantante Giorgia, il cantautore Bresh e Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari.

Le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Amici 23

La nuova puntata di Amici 23, registrata ieri, è stata ricca di colpi di scena. Stando alle anticipazioni riportate da Amici News, Anna Pettinelli ha deciso di sospendere la maglia ad Ezio Liberatore e nella scuola è arrivato Giovanni, un latinista fortemente voluto da Raimondo Todaro. Il ballerino non ha preso il posto di nessuno, ma ha ottenuto un banco extra grazie alla maggioranza dei professori d’accordo.

Tra gli ospiti della puntata Giorgia, la cantante e compagna di Emanuel Lo, che ha giudicato le esibizioni dei cantanti della scuola di Amici. Primo posto per Mew seguita da Sarah Toscano e Holden. Mew, Petit, Matthew, Lil Jolie e Holden hanno presentato i loro inediti alle radio. Per quanto riguarda invece la gara di ballo, Marisol è arrivata prima. Spazio poi ai compiti e alle discussioni tra i professori.

Sfida Mida contro MonnaElisa. Entrambi hanno cantato un inedito a testa. Ad avere la meglio è stato l'allievo di Lorella Cuccarini. Per saperne di più non ci resta che attendere la nuova puntata di Amici, che andrà in onda domenica 29 ottobre alle 14.10 su Canale 5.

