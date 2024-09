Amici 23, Kumo sarà nel corpo di ballo del tour di Mahmood e Laura Pausini!

Gossip TV

Kumo, ex allievo di Amici 23, farà parte del corpo di ballo dei tour di Mahmood e Laura Pausini!

Mentre è ufficialmente ripartita la nuova edizione di Amici di Maria De Filippi, uno degli ex allievi di Amici 23, il ballerino Kumo, partirà in tour nel corpo di ballo di due noti cantanti: Mahmood e Laura Pausini.

Amatissimo dai fan, Kumo è stato purtroppo eliminato durante la prima puntata del Serale di Amici 23, ma il suo percorso non si è arrestato con l'addio al talent di Canale5 condotto da Maria De Filippi. Nel corso di questi mesi, ha dato prova del suo valore come artista e si è esibito nel corpo di ballo di Emma, accompagnando l'artista in giro per l'Italia.

Oltre a questa esperienza, Kumo farà parte del corpo di ballo che seguirà Laura Pausini per il Winter Tour, al via il 4 novembre a Londra e che poi proseguirà anche in Italia.

Ma, il ballerino, dopo la messa in onda della prima puntata della nuova edizione del programma, ha svelato che ballerà anche con un altro noto artista. Kumo non ha voluto rivelare il nome direttamente, ma ha lanciato un piccolo indovinello ai suoi fan:

"Raga, prima di Laura, ballerò per qualcuno che oggi avete visto nella prima puntata"

Kumo annuncia che ballerà anche per Mahmood dopo la prima puntata di Amici 24

Dato che gli ospiti della prima puntata sono stati diversi, da Francesca Fagnani a Marco Bocci, Kumo ha voluto dare un altro indizio, svelando che l'artista in questione ha un segno distintivo sul corpo: un tatuaggio a forma di serpente sulla schiena. Questa piccola indicazione ha permesso ai fan di indovinare il nome del misterioso cantante: Mahmood!

Kumo si è detto emozionato e ha condiviso la notizia con i fan: a partire dal 18 ottobre seguirà anche il corpo di ballo di Mahmood. Sui social, infatti, ha scritto:

"Quest’estate Emma, ottobre Mahmood e poi Laura a novembre. […] Ci vediamo a Roma, Milano, Jesolo, Napoli e Firenze.

